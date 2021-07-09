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В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 09.07.2021
В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:40
2021-07-09T09:40
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в четверг открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5, Желобок и Сокольники."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 120 миллиметров и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5, Желобок, Донецкий, Сокольники.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210709/obstrel-1740532358.html
https://ria.ru/20210708/tekhnika-1740483494.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире
В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:40 09.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк

В ЛНР заявили, что украинские силовики за сутки шесть раз обстреляли территорию республики

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в четверг открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5, Желобок и Сокольники.
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В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 120 миллиметров и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5, Желобок, Донецкий, Сокольники.
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 17:44
В ДНР заявили об обнаружении техники украинских силовиков в поселке
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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