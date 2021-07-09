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У Доминиканы нет данных, что кто-то из убийц главы Гаити проник в страну
У Доминиканы нет данных, что кто-то из убийц главы Гаити проник в страну - РИА Новости, 09.07.2021
У Доминиканы нет данных, что кто-то из убийц главы Гаити проник в страну
У Доминиканской республики нет подтверждений данных, что участники убийства президента Гаити Жовенеля Моиза могли проникнуть на доминиканскую территорию, заявил РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T00:46
2021-07-09T00:46
убийство президента гаити
жовенель моиз
доминикана
гаити
оон
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ООН, 8 июл – РИА Новости. У Доминиканской республики нет подтверждений данных, что участники убийства президента Гаити Жовенеля Моиза могли проникнуть на доминиканскую территорию, заявил журналистам постпред Доминиканской республики в ООН Хосе Бланко.Ранее газета Diario Libre со ссылкой на правительственные источники написала, что власти Доминиканы расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити на свою территорию."У нас нет каких-либо подтверждений ни о том, что преступники прибыли (в Гаити – ред.) с территории Доминиканской республики, ни о том, что сбежали в Доминиканскую республику", - сказал Бланко.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити заявляли, что произвели шесть задержаний среди подозреваемых в причастности к убийству президента.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится не способен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, доминикана, гаити, оон, в мире
У Доминиканы нет данных, что кто-то из убийц главы Гаити проник в страну
00:46 09.07.2021
 
© REUTERS / Ricardo RojasВоенный на границе Доминиканы и Гаити
Военный на границе Доминиканы и Гаити - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Ricardo Rojas

У Доминиканы нет подтверждений, что кто-то из убийц главы Гаити проник в страну

Читать ria.ru в
ООН, 8 июл – РИА Новости. У Доминиканской республики нет подтверждений данных, что участники убийства президента Гаити Жовенеля Моиза могли проникнуть на доминиканскую территорию, заявил журналистам постпред Доминиканской республики в ООН Хосе Бланко.
Ранее газета Diario Libre со ссылкой на правительственные источники написала, что власти Доминиканы расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити на свою территорию.
"У нас нет каких-либо подтверждений ни о том, что преступники прибыли (в Гаити – ред.) с территории Доминиканской республики, ни о том, что сбежали в Доминиканскую республику", - сказал Бланко.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити заявляли, что произвели шесть задержаний среди подозреваемых в причастности к убийству президента.
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится не способен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизДоминиканаГаитиООНВ мире
 
 
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