https://ria.ru/20210709/blagoustroystvo-1740561015.html

Власти Ставрополья благоустроят 21 территорию к августу

Власти Ставрополья благоустроят 21 территорию к августу - РИА Новости, 09.07.2021

Власти Ставрополья благоустроят 21 территорию к августу

Власти Ставропольского края направили около 1 миллиарда рублей на благоустройство 21 территории, сдача всех объектов запланирована до конца августа, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:41

2021-07-09T10:41

2021-07-09T10:41

ставропольский край

благоустройство

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края направили около 1 миллиарда рублей на благоустройство 21 территории, сдача всех объектов запланирована до конца августа, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.Работы ведутся в рамках регионального проекта "Формирование современной комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"."На сегодняшний день средний показатель готовности объектов благоустройства в регионе составляет более 70%. Надеемся, что к концу августа жители 19 муниципальных образований получат 21 благоустроенную территорию. Общая сумма выделенных средств составляет порядка 1 миллиарда рублей, из них 850 миллионов рублей - федеральные средства, 111 миллионов - краевые", - цитирует слова Штепы пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья.В пресс-службе регионального министерства отметили, что Ставропольский край направил обращение в Минстрой РФ об увеличении финансирования на строительство объектов по нацпроекту в текущем году.Уточняется, что весной в регионе состоялось рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства, в котором приняли участие почти 400 тысяч жителей края, по его результатам на 2021 год отобрано 85 объектов.

https://ria.ru/20210708/remont-1740488721.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, ставропольский край