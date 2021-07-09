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Ставропольский край
https://ria.ru/20210709/blagoustroystvo-1740561015.html
Власти Ставрополья благоустроят 21 территорию к августу
Власти Ставрополья благоустроят 21 территорию к августу - РИА Новости, 09.07.2021
Власти Ставрополья благоустроят 21 территорию к августу
Власти Ставропольского края направили около 1 миллиарда рублей на благоустройство 21 территории, сдача всех объектов запланирована до конца августа, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:41
2021-07-09T10:41
ставропольский край
благоустройство
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края направили около 1 миллиарда рублей на благоустройство 21 территории, сдача всех объектов запланирована до конца августа, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.Работы ведутся в рамках регионального проекта "Формирование современной комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"."На сегодняшний день средний показатель готовности объектов благоустройства в регионе составляет более 70%. Надеемся, что к концу августа жители 19 муниципальных образований получат 21 благоустроенную территорию. Общая сумма выделенных средств составляет порядка 1 миллиарда рублей, из них 850 миллионов рублей - федеральные средства, 111 миллионов - краевые", - цитирует слова Штепы пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья.В пресс-службе регионального министерства отметили, что Ставропольский край направил обращение в Минстрой РФ об увеличении финансирования на строительство объектов по нацпроекту в текущем году.Уточняется, что весной в регионе состоялось рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства, в котором приняли участие почти 400 тысяч жителей края, по его результатам на 2021 год отобрано 85 объектов.
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благоустройство, ставропольский край

Власти Ставрополья благоустроят 21 территорию к августу

10:41 09.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДетская игровая площадка по улице Салтыковская, дом 7, корпус 1 и 2 района Новокосино в Москве
Детская игровая площадка по улице Салтыковская, дом 7, корпус 1 и 2 района Новокосино в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СТАВРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края направили около 1 миллиарда рублей на благоустройство 21 территории, сдача всех объектов запланирована до конца августа, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.
Работы ведутся в рамках регионального проекта "Формирование современной комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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Вчера, 17:59Ставропольский край
На ремонт дорог Ставрополья выделят почти миллиард рублей
"На сегодняшний день средний показатель готовности объектов благоустройства в регионе составляет более 70%. Надеемся, что к концу августа жители 19 муниципальных образований получат 21 благоустроенную территорию. Общая сумма выделенных средств составляет порядка 1 миллиарда рублей, из них 850 миллионов рублей - федеральные средства, 111 миллионов - краевые", - цитирует слова Штепы пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья.
В пресс-службе регионального министерства отметили, что Ставропольский край направил обращение в Минстрой РФ об увеличении финансирования на строительство объектов по нацпроекту в текущем году.
Уточняется, что весной в регионе состоялось рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства, в котором приняли участие почти 400 тысяч жителей края, по его результатам на 2021 год отобрано 85 объектов.
 
Ставропольский крайБлагоустройствоСтавропольский край
 
 
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