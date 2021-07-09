https://ria.ru/20210709/belorussiya-1740573329.html

Белорусский интернет-ресурс сообщил об обыске у своего журналиста

Белорусский интернет-ресурс сообщил об обыске у своего журналиста - РИА Новости, 09.07.2021

Белорусский интернет-ресурс сообщил об обыске у своего журналиста

Популярный в Белоруссии интернет-ресурс Onliner сообщил, что в квартире его журналиста Настасьи Занько в пятницу проходит обыск. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:40

2021-07-09T11:40

2021-07-09T11:40

весна

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Популярный в Белоруссии интернет-ресурс Onliner сообщил, что в квартире его журналиста Настасьи Занько в пятницу проходит обыск."В квартире у журналистки Onliner Настасьи Занько проходит обыск. С чем он связан, нам пока неизвестно", - говорится в сообщении ресурса в его Telegram-канале.Кроме того, как информирует не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна", в пятницу также проходит обыск у брестского журналиста Максима Хлебца.В четверг в ряде негосударственных изданий и интернет-ресурсов Белоруссии, в основном региональных, прошли обыски, несколько журналистов были задержаны. СК Белоруссии, в частности, подтвердил задержание главного редактора белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" Егора Мартиновича и сообщил, что изучается информация о причастности его и еще троих граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок.На фоне обысков в КГБ Белоруссии заявили, что в республике проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц - участников деструктивных Telegram-ресурсов. Государственный телеканал "Беларусь 1" отмечал также, что в четверг в рамках операции велась работа во всех регионах страны, были "проведены десятки обысков и задержаний".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740429514.html

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весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире