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При пожаре в административном здании в Барнауле погибли два человека
При пожаре в административном здании в Барнауле погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2021
При пожаре в административном здании в Барнауле погибли два человека
Два человека погибли, троих удалось спасти во время пожара, который произошёл в пятницу утром в административном здании на проспекте Космонавтов в Барнауле,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:00
2021-07-09T09:00
2021-07-09T09:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Два человека погибли, троих удалось спасти во время пожара, который произошёл в пятницу утром в административном здании на проспекте Космонавтов в Барнауле, сообщают в МЧС по Алтайскому краю."Сегодня рано утром пожарные Главного управления МЧС России по Алтайскому краю спасли трёх человек на пожаре в административном здании по проспекту Космонавтов… На месте пожара были обнаружены погибшие. Вероятной причиной гибели двоих мужчин стало отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.Сообщается, что работу затрудняло плотное задымление, достаточно сложная планировка помещений, а также большая горючая загрузка."Огонь по горючим материалам распространялся очень быстро. Практически наверняка сообщение о случившемся поступило с опозданием, на момент прибытия подразделений пожар уже успел развиться", - уточняют в ведомстве.Спасатели вывели из здания троих мужчин. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Горели строительные материалы и мебель. Всего на месте происшествия работали 44 пожарных, 12 единиц техники."Точные обстоятельства произошедшего установит следствие", - резюмируют в МЧС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/pozhar-1740223289.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, барнаул, происшествия
При пожаре в административном здании в Барнауле погибли два человека
При пожаре в административном здании в Барнауле погибли два человека, троих спасли