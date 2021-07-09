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Альфа-Банк добавит 1000 рублей к каждой госвыплате для школьников
Альфа-Банк добавит 1000 рублей к каждой госвыплате для школьников - РИА Новости, 09.07.2021
Альфа-Банк добавит 1000 рублей к каждой госвыплате для школьников
Альфа-Банк добавит тысячу рублей к каждой выплате от государства семьям с детьми школьного возраста, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:19
2021-07-09T18:59
россия
владимир верхошинский
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Альфа-Банк добавит тысячу рублей к каждой выплате от государства семьям с детьми школьного возраста, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Чтобы их получить, достаточно указать реквизиты Альфа-Карты в личном кабинете на "Госуслугах", - говорится в пресс-релизе. Также каждая семья получит бесплатную страховку от Альфа-Банка и АльфаСтрахования на случай осложнений от коронавируса. Пресс-служба напоминает, что президент России в начале июля подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей". Госвыплаты полагаются семьям с детьми 6-18 лет и семьям с детьми 18-23 лет с ограниченными возможностями здоровья, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям. Заявление на выплату можно подать с 15 июля, а выплаты начнут приходить уже в августе. "Наша задача – поддержать важную инициативу государства, дать родителям бесплатный инструмент для получения выплат. А главное – помочь семьям подготовить своих школьников к новому учебному году", – отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
https://ria.ru/20210709/bank-1740580592.html
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россия, владимир верхошинский, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк добавит 1000 рублей к каждой госвыплате для школьников

18:19 09.07.2021 (обновлено: 18:59 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Альфа-Банк добавит тысячу рублей к каждой выплате от государства семьям с детьми школьного возраста, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Чтобы их получить, достаточно указать реквизиты Альфа-Карты в личном кабинете на "Госуслугах", - говорится в пресс-релизе.
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Также каждая семья получит бесплатную страховку от Альфа-Банка и АльфаСтрахования на случай осложнений от коронавируса.
Пресс-служба напоминает, что президент России в начале июля подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей". Госвыплаты полагаются семьям с детьми 6-18 лет и семьям с детьми 18-23 лет с ограниченными возможностями здоровья, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям.
Заявление на выплату можно подать с 15 июля, а выплаты начнут приходить уже в августе.
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"Наша задача – поддержать важную инициативу государства, дать родителям бесплатный инструмент для получения выплат. А главное – помочь семьям подготовить своих школьников к новому учебному году", – отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
 
РоссияВладимир ВерхошинскийАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
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