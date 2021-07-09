https://ria.ru/20210709/avstriya-1740594454.html
В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников
В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников - РИА Новости, 09.07.2021
В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников
Региональная электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии, один вагон упал в реку Мур, 17 школьников получили легкие травмы,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:06
2021-07-09T13:06
2021-07-09T13:06
красный крест
зальцбург (город)
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147955/53/1479555371_0:154:2567:1598_1920x0_80_0_0_e9cdff2fcd6ca6eca31e94b7c5912bc5.jpg
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Региональная электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии, один вагон упал в реку Мур, 17 школьников получили легкие травмы, сообщила в пятницу РИА Новости представитель регионального Красного Креста.Все пассажиры поезда были гражданами Австрии."В поезде было 54 школьника, 17 человек получили легкие ранения, четверо госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.На место происшествия прибыли 30 спасателей, десять машин скорой помощи и один вертолет. К настоящему моменту операция завершена.Всего в электричке было три вагона. Причиной инцидента могло стать повреждение железнодорожной колеи из-за корня дерева или непогоды.
https://ria.ru/20210708/dtp-1740438826.html
https://ria.ru/20210615/poezd-1737129473.html
зальцбург (город)
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147955/53/1479555371_116:0:2451:1751_1920x0_80_0_0_99760c0956f474a52d7164587d1a2c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный крест, зальцбург (город), австрия
В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников
В Австрии при крушении поезда 17 школьников получили легкие травмы