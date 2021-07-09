https://ria.ru/20210709/avstriya-1740594454.html

В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников

В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников - РИА Новости, 09.07.2021

В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников

Региональная электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии, один вагон упал в реку Мур, 17 школьников получили легкие травмы,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:06

2021-07-09T13:06

2021-07-09T13:06

красный крест

зальцбург (город)

австрия

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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Региональная электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии, один вагон упал в реку Мур, 17 школьников получили легкие травмы, сообщила в пятницу РИА Новости представитель регионального Красного Креста.Все пассажиры поезда были гражданами Австрии."В поезде было 54 школьника, 17 человек получили легкие ранения, четверо госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.На место происшествия прибыли 30 спасателей, десять машин скорой помощи и один вертолет. К настоящему моменту операция завершена.Всего в электричке было три вагона. Причиной инцидента могло стать повреждение железнодорожной колеи из-за корня дерева или непогоды.

https://ria.ru/20210708/dtp-1740438826.html

https://ria.ru/20210615/poezd-1737129473.html

зальцбург (город)

австрия

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2021

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красный крест, зальцбург (город), австрия