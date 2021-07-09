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В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников
В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников - РИА Новости, 09.07.2021
В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников
Региональная электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии, один вагон упал в реку Мур, 17 школьников получили легкие травмы,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:06
2021-07-09T13:06
красный крест
зальцбург (город)
австрия
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Региональная электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии, один вагон упал в реку Мур, 17 школьников получили легкие травмы, сообщила в пятницу РИА Новости представитель регионального Красного Креста.Все пассажиры поезда были гражданами Австрии."В поезде было 54 школьника, 17 человек получили легкие ранения, четверо госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.На место происшествия прибыли 30 спасателей, десять машин скорой помощи и один вертолет. К настоящему моменту операция завершена.Всего в электричке было три вагона. Причиной инцидента могло стать повреждение железнодорожной колеи из-за корня дерева или непогоды.
https://ria.ru/20210708/dtp-1740438826.html
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красный крест, зальцбург (город), австрия
В Австрии при крушении поезда пострадали 17 школьников
13:06 09.07.2021
 
© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
Автомобиль скорой помощи в Австрии - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Hans Punz

В Австрии при крушении поезда 17 школьников получили легкие травмы

Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Региональная электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в центре Австрии, один вагон упал в реку Мур, 17 школьников получили легкие травмы, сообщила в пятницу РИА Новости представитель регионального Красного Креста.
Все пассажиры поезда были гражданами Австрии.
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"В поезде было 54 школьника, 17 человек получили легкие ранения, четверо госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.
На место происшествия прибыли 30 спасателей, десять машин скорой помощи и один вертолет. К настоящему моменту операция завершена.
Всего в электричке было три вагона. Причиной инцидента могло стать повреждение железнодорожной колеи из-за корня дерева или непогоды.
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Красный КрестЗальцбург (город)Австрия
 
 
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