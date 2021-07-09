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В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом - РИА Новости, 09.07.2021
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом
По меньшей мере 11 человек пострадали при падении воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, сообщает местная газета NZ Herald. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T03:03
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали при падении воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, сообщает местная газета NZ Herald.Отмечается, что воздушный шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун.По данным газеты, у двух человек серьезные телесные повреждения, для их госпитализации понадобились вертолеты, еще один получил средние повреждения, а восемь людей - травмы легкой степени тяжести. Все они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.
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новая зеландия, в мире
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом
03:03 09.07.2021 (обновлено: 09:50 09.07.2021)
 
© AP Photo / SNPA/Ross SetfordАвтомобиль полиции Новой Зеландии
Автомобиль полиции Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / SNPA/Ross Setford

В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом, 11 человек пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали при падении воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, сообщает местная газета NZ Herald.
Отмечается, что воздушный шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун.
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По данным газеты, у двух человек серьезные телесные повреждения, для их госпитализации понадобились вертолеты, еще один получил средние повреждения, а восемь людей - травмы легкой степени тяжести. Все они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.
 
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