https://ria.ru/20210709/aviakatastrofa-1740534302.html

В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом

В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом - РИА Новости, 09.07.2021

В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом

По меньшей мере 11 человек пострадали при падении воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, сообщает местная газета NZ Herald. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T03:03

2021-07-09T03:03

2021-07-09T09:50

новая зеландия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740552978_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_a4f3fb40607b5b41b538415e6fb0849c.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали при падении воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, сообщает местная газета NZ Herald.Отмечается, что воздушный шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун.По данным газеты, у двух человек серьезные телесные повреждения, для их госпитализации понадобились вертолеты, еще один получил средние повреждения, а восемь людей - травмы легкой степени тяжести. Все они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

https://ria.ru/20210626/shar-1738746667.html

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая зеландия, в мире