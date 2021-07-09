https://ria.ru/20210709/aviakatastrofa-1740534302.html
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом - РИА Новости, 09.07.2021
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом
По меньшей мере 11 человек пострадали при падении воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, сообщает местная газета NZ Herald. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T03:03
2021-07-09T03:03
2021-07-09T09:50
новая зеландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740552978_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_a4f3fb40607b5b41b538415e6fb0849c.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали при падении воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, сообщает местная газета NZ Herald.Отмечается, что воздушный шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун.По данным газеты, у двух человек серьезные телесные повреждения, для их госпитализации понадобились вертолеты, еще один получил средние повреждения, а восемь людей - травмы легкой степени тяжести. Все они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.
https://ria.ru/20210626/shar-1738746667.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740552978_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_c96680a00411020ea1c681d8fca73c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, в мире
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом
03:03 09.07.2021 (обновлено: 09:50 09.07.2021)
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом, 11 человек пострадали