https://ria.ru/20210709/aviakatastrofa-1740533037.html

На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поисковые работы

На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поисковые работы - РИА Новости, 09.07.2021

На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поисковые работы

Поисковые работы возобновлены на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в МЧС региона. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T01:55

2021-07-09T01:55

2021-07-09T02:35

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Поисковые работы возобновлены на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в МЧС региона."Поисковые работы возобновлены… В ночное время поиски не ведутся" - сказали в МЧС.Ранее сообщалось, что поисковая операция идет в условиях сильного ветра и высокого волнения моря. В поисковых работах на Камчатке задействованы более 70 спасателей."Работают наземные группы, обследуют прибрежную зону", - добавили в ведомстве.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

https://ria.ru/20210708/zapis-1740496126.html

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия