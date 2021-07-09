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На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поисковые работы
На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поисковые работы - РИА Новости, 09.07.2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поисковые работы
Поисковые работы возобновлены на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в МЧС региона. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T01:55
2021-07-09T02:35
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Поисковые работы возобновлены на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в МЧС региона."Поисковые работы возобновлены… В ночное время поиски не ведутся" - сказали в МЧС.Ранее сообщалось, что поисковая операция идет в условиях сильного ветра и высокого волнения моря. В поисковых работах на Камчатке задействованы более 70 спасателей."Работают наземные группы, обследуют прибрежную зону", - добавили в ведомстве.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
https://ria.ru/20210708/zapis-1740496126.html
палана
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
На месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновили поисковые работы
01:55 09.07.2021 (обновлено: 02:35 09.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краю

На месте крушения Ан-26 на Камчатке с рассветом возобновили поисковые работы

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Поисковые работы возобновлены на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в МЧС региона.
"Поисковые работы возобновлены… В ночное время поиски не ведутся" - сказали в МЧС.
Запись переговоров пилота разбившегося Ан-26 с диспетчером аэропорта пос. Палана - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Опубликована запись переговоров пилота упавшего Ан-26 с диспетчером
Ранее сообщалось, что поисковая операция идет в условиях сильного ветра и высокого волнения моря. В поисковых работах на Камчатке задействованы более 70 спасателей.
"Работают наземные группы, обследуют прибрежную зону", - добавили в ведомстве.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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