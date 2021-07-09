https://ria.ru/20210709/auktsion-1740578683.html
Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов
Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов - РИА Новости, 09.07.2021
Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов
Набросок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи, продан на аукционе Christie's за рекордную цену около 8,9 миллиона фунтов... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:24
2021-07-09T13:24
2021-07-09T14:59
культура
новости культуры
леонардо да винчи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740562805_0:385:1166:1041_1920x0_80_0_0_1f3399442cdb6b596e4f6f5fb2165b30.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Набросок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи, продан на аукционе Christie's за рекордную цену около 8,9 миллиона фунтов стерлингов (около 12,2 миллиона долларов), сообщает аукционный дом.Имя покупателя не раскрывается. Эстимейт был установлен на уровне восьми до 12 миллионов фунтов стерлингов."Голова медведя" Леонардо да Винчи достигла во время торгов отметки в 8 857 500 фунтов стерлингов, установив тем новый мировой рекорд цены за рисунок, выполненный этим художником. Набросок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи как графика", — говорится в заявлении в твиттере аукционного дома.Отмечается, что изображение размером семь на семь сантиметров выполнено серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. В левом нижнем углу коричневыми чернилами написано имя художника, верхние углы обрезаны. По мнению экспертов, рисунок был выполнен в первой половине 1480-х годов.Предыдущий рекорд для рисунка да Винчи принадлежал его работе "Лошадь и всадник", которая была продана на аукционе за 8,1 миллиона фунтов стерлингов.
https://ria.ru/20210706/vinci-1740124908.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740562805_0:247:1166:1122_1920x0_80_0_0_412d351819dcb4a63e2434e224df1f6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, леонардо да винчи
Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов
13:24 09.07.2021 (обновлено: 14:59 09.07.2021)
Набросок головы медведя авторства Леонардо да Винчи продали за рекордные $12,2 миллиона