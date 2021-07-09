https://ria.ru/20210709/auktsion-1740578683.html

Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов

Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов - РИА Новости, 09.07.2021

Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов

Набросок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи, продан на аукционе Christie's за рекордную цену около 8,9 миллиона фунтов... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:24

2021-07-09T13:24

2021-07-09T14:59

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новости культуры

леонардо да винчи

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Набросок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи, продан на аукционе Christie's за рекордную цену около 8,9 миллиона фунтов стерлингов (около 12,2 миллиона долларов), сообщает аукционный дом.Имя покупателя не раскрывается. Эстимейт был установлен на уровне восьми до 12 миллионов фунтов стерлингов."Голова медведя" Леонардо да Винчи достигла во время торгов отметки в 8 857 500 фунтов стерлингов, установив тем новый мировой рекорд цены за рисунок, выполненный этим художником. Набросок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи как графика", — говорится в заявлении в твиттере аукционного дома.Отмечается, что изображение размером семь на семь сантиметров выполнено серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. В левом нижнем углу коричневыми чернилами написано имя художника, верхние углы обрезаны. По мнению экспертов, рисунок был выполнен в первой половине 1480-х годов.Предыдущий рекорд для рисунка да Винчи принадлежал его работе "Лошадь и всадник", которая была продана на аукционе за 8,1 миллиона фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20210706/vinci-1740124908.html

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новости культуры, леонардо да винчи