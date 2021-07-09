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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/auktsion-1740578683.html
Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов
Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов - РИА Новости, 09.07.2021
Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов
Набросок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи, продан на аукционе Christie's за рекордную цену около 8,9 миллиона фунтов... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:24
2021-07-09T14:59
культура
новости культуры
леонардо да винчи
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Набросок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи, продан на аукционе Christie's за рекордную цену около 8,9 миллиона фунтов стерлингов (около 12,2 миллиона долларов), сообщает аукционный дом.Имя покупателя не раскрывается. Эстимейт был установлен на уровне восьми до 12 миллионов фунтов стерлингов."Голова медведя" Леонардо да Винчи достигла во время торгов отметки в 8 857 500 фунтов стерлингов, установив тем новый мировой рекорд цены за рисунок, выполненный этим художником. Набросок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи как графика", — говорится в заявлении в твиттере аукционного дома.Отмечается, что изображение размером семь на семь сантиметров выполнено серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. В левом нижнем углу коричневыми чернилами написано имя художника, верхние углы обрезаны. По мнению экспертов, рисунок был выполнен в первой половине 1480-х годов.Предыдущий рекорд для рисунка да Винчи принадлежал его работе "Лошадь и всадник", которая была продана на аукционе за 8,1 миллиона фунтов стерлингов.
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новости культуры, леонардо да винчи
Набросок Леонардо да Винчи продали за рекордные 12 миллионов долларов
13:24 09.07.2021 (обновлено: 14:59 09.07.2021)
 
© Фото : Christie's Набросок головы медведя, выполненный итальянским художником Леонардо да Винчи
Набросок головы медведя, выполненный итальянским художником Леонардо да Винчи - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Christie's

Набросок головы медведя авторства Леонардо да Винчи продали за рекордные $12,2 миллиона

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Набросок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи, продан на аукционе Christie's за рекордную цену около 8,9 миллиона фунтов стерлингов (около 12,2 миллиона долларов), сообщает аукционный дом.
Имя покупателя не раскрывается. Эстимейт был установлен на уровне восьми до 12 миллионов фунтов стерлингов.
"Голова медведя" Леонардо да Винчи достигла во время торгов отметки в 8 857 500 фунтов стерлингов, установив тем новый мировой рекорд цены за рисунок, выполненный этим художником. Набросок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи как графика", — говорится в заявлении в твиттере аукционного дома.
Отмечается, что изображение размером семь на семь сантиметров выполнено серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. В левом нижнем углу коричневыми чернилами написано имя художника, верхние углы обрезаны. По мнению экспертов, рисунок был выполнен в первой половине 1480-х годов.
Предыдущий рекорд для рисунка да Винчи принадлежал его работе "Лошадь и всадник", которая была продана на аукционе за 8,1 миллиона фунтов стерлингов.
Репродукция автопортрета Леонардо да Винчи. Холст, масло. 1452 - 1519 годы. Из фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 16:38Культура
В Италии нашли 13 ранее не известных потомков Леонардо да Винчи
 
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