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Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море

Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море - РИА Новости, 09.07.2021

Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море

Самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. При этом Дагестан опередил Алтай по количеству... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T03:18

2021-07-09T03:18

2021-07-09T03:30

туризм

отдых в россии 2021 летом

россия

приэльбрусье

кольский полуостров

краснодарский край

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. При этом Дагестан опередил Алтай по количеству бронирований более чем в два раза, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.В десятку самых популярных российских регионов входят Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, а также Северная Осетия и Архыз.

россия

приэльбрусье

кольский полуостров

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, россия, приэльбрусье, кольский полуостров, краснодарский край