https://ria.ru/20210709/alternativy-1740534182.html
Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море
Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море - РИА Новости, 09.07.2021
Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море
Самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. При этом Дагестан опередил Алтай по количеству... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T03:18
2021-07-09T03:18
2021-07-09T03:30
туризм
отдых в россии 2021 летом
россия
приэльбрусье
кольский полуостров
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737526168_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_3d1235367a9c5b1bf21d193240c32442.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. При этом Дагестан опередил Алтай по количеству бронирований более чем в два раза, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.В десятку самых популярных российских регионов входят Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, а также Северная Осетия и Архыз.
россия
приэльбрусье
кольский полуостров
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737526168_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b1bc6f4b6ef82ce6dbe10d5ad7f146e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в россии 2021 летом, россия, приэльбрусье, кольский полуостров, краснодарский край
Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море
03:18 09.07.2021 (обновлено: 03:30 09.07.2021)
Эксперт назвала альтернативой отдыху на Черном море Алтай, Камчатку и Дагестан