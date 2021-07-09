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Туризм
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Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море
Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море - РИА Новости, 09.07.2021
Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море
Самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. При этом Дагестан опередил Алтай по количеству... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T03:18
2021-07-09T03:30
туризм
отдых в россии 2021 летом
россия
приэльбрусье
кольский полуостров
краснодарский край
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. При этом Дагестан опередил Алтай по количеству бронирований более чем в два раза, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.В десятку самых популярных российских регионов входят Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, а также Северная Осетия и Архыз.
россия
приэльбрусье
кольский полуостров
краснодарский край
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отдых в россии 2021 летом, россия, приэльбрусье, кольский полуостров, краснодарский край
Специалист перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море
03:18 09.07.2021 (обновлено: 03:30 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Эксперт назвала альтернативой отдыху на Черном море Алтай, Камчатку и Дагестан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. При этом Дагестан опередил Алтай по количеству бронирований более чем в два раза, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.
"Дагестан действительно уникальное место, в котором собраны природные богатства, культурное наследие, история. Приятно удивят невысокие цены. В первую очередь поездкой туда заинтересуются активные путешественники, которые не привыкли сидеть на месте, а оказавшись в ситуации закрытых границ, нашли новое неизученное направление с совершенно другой культурой", - отмечает эксперт.
В десятку самых популярных российских регионов входят Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, а также Северная Осетия и Архыз.
 
Туризмотдых в России 2021 летомРоссияПриэльбрусьеКольский полуостровКраснодарский край
 
 
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