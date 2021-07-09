https://ria.ru/20210709/albaniya-1740560012.html

МИД направил Албании запрос из-за сообщений о задержании россиян

МИД направил Албании запрос из-за сообщений о задержании россиян - РИА Новости, 09.07.2021

МИД направил Албании запрос из-за сообщений о задержании россиян

Россия направила запрос в министерство иностранных дел Албании в связи с сообщениями о возбуждении уголовных дел против двух россиян, заподозренных в шпионаже,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:35

2021-07-09T10:35

2021-07-09T10:44

нато

тирана (город)

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

албания

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия направила запрос в министерство иностранных дел Албании в связи с сообщениями о возбуждении уголовных дел против двух россиян, заподозренных в шпионаже, но ответа не получила, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, сообщил портал издания Albanian Daily news."Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались, никакой информации по дипломатических каналам нам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, один из российских граждан ранее обратился в МИД РФ с жалобой на длительное задержание и некорректное обращение с ним при пересечении границы с Албанией, которую он посетил с туристическими целями."В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш Тиране с акцентом на необходимость строго соблюдения в подобных случаях соответствующих международных норм, в том числе правочеловеческих, консульских. Пока на данном этапе речь идет, судя по всему, об отработке вне какой-либо связи с реальностью пропагандистской установки североатлантического альянса", - добавила Захарова.Албанская полиция предоставила прокуратуре материалы для расследования в отношении двух граждан РФ – Георгия Буданова и Владислава Черкасова, которые посетили страну во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе информации.

https://ria.ru/20210623/shpionazh-1738258688.html

https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html

https://ria.ru/20210610/zhurnalist-1736450879.html

тирана (город)

россия

албания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, тирана (город), россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), албания, в мире