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МИД направил Албании запрос из-за сообщений о задержании россиян
МИД направил Албании запрос из-за сообщений о задержании россиян - РИА Новости, 09.07.2021
МИД направил Албании запрос из-за сообщений о задержании россиян
Россия направила запрос в министерство иностранных дел Албании в связи с сообщениями о возбуждении уголовных дел против двух россиян, заподозренных в шпионаже,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:35
2021-07-09T10:44
нато
тирана (город)
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
албания
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия направила запрос в министерство иностранных дел Албании в связи с сообщениями о возбуждении уголовных дел против двух россиян, заподозренных в шпионаже, но ответа не получила, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, сообщил портал издания Albanian Daily news."Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались, никакой информации по дипломатических каналам нам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, один из российских граждан ранее обратился в МИД РФ с жалобой на длительное задержание и некорректное обращение с ним при пересечении границы с Албанией, которую он посетил с туристическими целями."В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш Тиране с акцентом на необходимость строго соблюдения в подобных случаях соответствующих международных норм, в том числе правочеловеческих, консульских. Пока на данном этапе речь идет, судя по всему, об отработке вне какой-либо связи с реальностью пропагандистской установки североатлантического альянса", - добавила Захарова.Албанская полиция предоставила прокуратуре материалы для расследования в отношении двух граждан РФ – Георгия Буданова и Владислава Черкасова, которые посетили страну во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе информации.
https://ria.ru/20210623/shpionazh-1738258688.html
https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html
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нато, тирана (город), россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), албания, в мире
МИД направил Албании запрос из-за сообщений о задержании россиян
10:35 09.07.2021 (обновлено: 10:44 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИД направил Албании запрос из-за сообщений о задержании россиян за "шпионаж", но ответа нет

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия направила запрос в министерство иностранных дел Албании в связи с сообщениями о возбуждении уголовных дел против двух россиян, заподозренных в шпионаже, но ответа не получила, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти чехов, сообщил портал издания Albanian Daily news.
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"Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались, никакой информации по дипломатических каналам нам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, один из российских граждан ранее обратился в МИД РФ с жалобой на длительное задержание и некорректное обращение с ним при пересечении границы с Албанией, которую он посетил с туристическими целями.
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"В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш Тиране с акцентом на необходимость строго соблюдения в подобных случаях соответствующих международных норм, в том числе правочеловеческих, консульских. Пока на данном этапе речь идет, судя по всему, об отработке вне какой-либо связи с реальностью пропагандистской установки североатлантического альянса", - добавила Захарова.
Албанская полиция предоставила прокуратуре материалы для расследования в отношении двух граждан РФ – Георгия Буданова и Владислава Черкасова, которые посетили страну во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе информации.
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