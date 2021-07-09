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Глава ОБСЕ обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
Глава ОБСЕ обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021
Глава ОБСЕ обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде обсудила с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию в Афганистане. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:37
2021-07-09T17:37
сироджиддин мухриддин
россия
анн линде (мид швеции)
сергей лавров
афганистан
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде обсудила с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию в Афганистане."Обсудила сегодня с моим таджикским коллегой, министром иностранных дел Мухриддином тревожную ситуацию в Афганистане. Ясно, что нестабильность в Афганистане может иметь региональные последствия", - сообщила председатель ОБСЕ в Twitter.Линде добавила, что ОБСЕ продолжает поддерживать государства организации для обеспечения "всеобъемлющей безопасности".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что боевики движения "Талибан"* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме, а у дипмиссий и благотворительных организаций не возникнет проблем с ними.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html
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сироджиддин мухриддин, россия, анн линде (мид швеции), сергей лавров, афганистан, в мире
Глава ОБСЕ обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
17:37 09.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Председатель ОБСЕ Анн Линде обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде обсудила с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию в Афганистане.
"Обсудила сегодня с моим таджикским коллегой, министром иностранных дел Мухриддином тревожную ситуацию в Афганистане. Ясно, что нестабильность в Афганистане может иметь региональные последствия", - сообщила председатель ОБСЕ в Twitter.
Линде добавила, что ОБСЕ продолжает поддерживать государства организации для обеспечения "всеобъемлющей безопасности".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что боевики движения "Талибан"* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.
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В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме, а у дипмиссий и благотворительных организаций не возникнет проблем с ними.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Сироджиддин МухриддинРоссияАнн Линде (МИД Швеции)Сергей ЛавровАфганистанВ мире
 
 
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