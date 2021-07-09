https://ria.ru/20210709/afganistan-1740652712.html

Глава ОБСЕ обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

Глава ОБСЕ обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021

Глава ОБСЕ обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде обсудила с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию в Афганистане. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:37

2021-07-09T17:37

2021-07-09T17:37

сироджиддин мухриддин

россия

анн линде (мид швеции)

сергей лавров

афганистан

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде обсудила с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию в Афганистане."Обсудила сегодня с моим таджикским коллегой, министром иностранных дел Мухриддином тревожную ситуацию в Афганистане. Ясно, что нестабильность в Афганистане может иметь региональные последствия", - сообщила председатель ОБСЕ в Twitter.Линде добавила, что ОБСЕ продолжает поддерживать государства организации для обеспечения "всеобъемлющей безопасности".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что боевики движения "Талибан"* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме, а у дипмиссий и благотворительных организаций не возникнет проблем с ними.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/tadzhikistan-1740340092.html

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афганистан

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сироджиддин мухриддин, россия, анн линде (мид швеции), сергей лавров, афганистан, в мире