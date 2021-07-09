Глава ОБСЕ обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Председатель ОБСЕ Анн Линде обсудила с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде обсудила с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином ситуацию в Афганистане.
"Обсудила сегодня с моим таджикским коллегой, министром иностранных дел Мухриддином тревожную ситуацию в Афганистане. Ясно, что нестабильность в Афганистане может иметь региональные последствия", - сообщила председатель ОБСЕ в Twitter.
Spoke to my Tajik colleague FM Muhriddin 🇹🇯 today about worrying situation in Afghanistan. Clear that instability in Afghanistan can have regional consequences. @OSCE continues to support participating States with capacity building to ensure comprehensive security.#OSCE2021SWE— Ann Linde (@AnnLinde) July 9, 2021
Линде добавила, что ОБСЕ продолжает поддерживать государства организации для обеспечения "всеобъемлющей безопасности".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что боевики движения "Талибан"* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.
В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме, а у дипмиссий и благотворительных организаций не возникнет проблем с ними.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
* Запрещенная в России террористическая организация.