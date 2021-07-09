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Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм - РИА Новости, 09.07.2021
Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм, которую неделю назад оставили силы США, сообщает местный телеканал Tolo News. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:31
2021-07-09T15:31
2021-07-09T16:07
ашраф гани ахмадзай
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм, которую неделю назад оставили силы США, сообщает местный телеканал Tolo News.По данным телеканала, Гани в ходе визита распорядился назначить персонал для управления тюрьмой Баграма.Силы США 2 июля покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм в рамках вывода войск.База Баграм располагается к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе Афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил.Ранее президент США Джо Байден объявил, что силы США покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года после 20-летнего присутствия.
https://ria.ru/20210702/bagram-1739697349.html
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ашраф гани ахмадзай, джо байден, афганистан, кабул (город), сша, в мире
Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:31 09.07.2021 (обновлено: 16:07 09.07.2021)
Президент Гани прибыл на афганскую авиабазу Баграм, которую покинули силы США