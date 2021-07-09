https://ria.ru/20210709/afganistan-1740626651.html

Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм

Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм - РИА Новости, 09.07.2021

Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм

Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм, которую неделю назад оставили силы США, сообщает местный телеканал Tolo News. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:31

2021-07-09T15:31

2021-07-09T16:07

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм, которую неделю назад оставили силы США, сообщает местный телеканал Tolo News.По данным телеканала, Гани в ходе визита распорядился назначить персонал для управления тюрьмой Баграма.Силы США 2 июля покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм в рамках вывода войск.База Баграм располагается к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе Афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил.Ранее президент США Джо Байден объявил, что силы США покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года после 20-летнего присутствия.

https://ria.ru/20210702/bagram-1739697349.html

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афганистан

кабул (город)

сша

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ашраф гани ахмадзай, джо байден, афганистан, кабул (город), сша, в мире