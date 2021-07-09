https://ria.ru/20210709/afganistan-1740613129.html

Талибы заявили, что не обещали не захватывать центры провинций

Талибы заявили, что не обещали не захватывать центры провинций - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили, что не обещали не захватывать центры провинций

Талибы опровергают информацию, что обещали США не захватывать административные столицы провинций Афганистана, заявил в пятницу один из лидеров политического... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:27

2021-07-09T14:27

2021-07-09T14:27

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Талибы опровергают информацию, что обещали США не захватывать административные столицы провинций Афганистана, заявил в пятницу один из лидеров политического офиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар."При подписании соглашений с США одним из основных пунктов было определено, что при выводе их контингента мы не будем нападать на американских солдат. То, что мы не будем атаковать административные центры провинций (в Афганистане), не является пунктом этих переговоров и достигнутых (в феврале 2020 года) соглашений", - сказал Делавар на пресс-конференции.Делегация, которую он возглавляет, находится с двухдневным визитом в Москве.Делавар подчеркнул, что вопрос контроля провинции является "внутренним вопросом, и не имеет отношения к содержанию переговоров".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/taliban-1740585452.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565855.html

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россия, афганистан, талибан, в мире