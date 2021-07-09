https://ria.ru/20210709/afganistan-1740588994.html

Талибы заявили, что гарантируют безопасный вывод иностранных войск

Талибы заявили, что гарантируют безопасный вывод иностранных войск - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили, что гарантируют безопасный вывод иностранных войск

Движение "Талибан"* гарантирует безопасный вывод иностранного контингента из Афганистана, заявил глава находящейся в Москве делегации движения Шахабуддин... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:46

2021-07-09T12:46

2021-07-09T14:24

россия

афганистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740570889_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_48131b8cf49fe6f90d39640ea4590717.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* гарантирует безопасный вывод иностранного контингента из Афганистана, заявил глава находящейся в Москве делегации движения Шахабуддин Делавар."Мы гарантируем безопасность вывода иностранного контингента с территории Афганистана", - сказал он на пресс-конференции.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/taliban-1740585452.html

https://ria.ru/20210709/taliby-1740587595.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афганистан, талибан, в мире