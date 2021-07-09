https://ria.ru/20210709/afganistan-1740580150.html

"Талибан"* настаивает на обмене пленными с Кабулом

"Талибан"* настаивает на обмене пленными с Кабулом - РИА Новости, 09.07.2021

"Талибан"* настаивает на обмене пленными с Кабулом

Движение "Талибан"* настаивает на обмене пленными с Кабулом, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения Шахабуддин Делавар. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:14

2021-07-09T12:14

2021-07-09T15:20

сергей лавров

афганистан

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* настаивает на обмене пленными с Кабулом, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения Шахабуддин Делавар."Предложения, которые мы представили, предполагают, что не будут осуществляться нападения на административные центры провинций. Все пленные с двух сторон должны быть освобождены", - сказал он на пресс-конференции в Москве, добавив, что данные предложения были доведены до официального Кабула.Делавар отметил, что в соглашении, подписанном в свое время с США, был пункт, что все пленные должны быть освобождены Кабулом "в течение трех месяцев после его подписания". "К сожалению, этот пункт окончательно не был выполнен", - сказал он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740573779.html

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сергей лавров, афганистан, в мире