https://ria.ru/20210709/afganistan-1740577275.html

Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана

Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана

Большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, контролируется "Талибаном"*, заявил представитель политофиса движения в Дохе... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:03

2021-07-09T12:03

2021-07-09T13:16

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, контролируется "Талибаном"*, заявил представитель политофиса движения в Дохе Абдуллахиб Мансур."Фактически сложилась ситуация, что административные центры провинций только контролируются официальным Кабулом, все остальные окрестности и уезды, входящие в состав провинций находятся под (нашим) контролем", - сказал Мансур на пресс-конференции в Москве.Он добавил, что сейчас из почти 400 уездов "порядка 250 контролируются эмиратом".При этом ранее другой представитель находящейся в Москве делегации заявил, что талибы* контролируют 174 уезда.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740574930.html

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россия, москва, афганистан, талибан, в мире