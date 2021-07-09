https://ria.ru/20210709/afganistan-1740577275.html
Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана
Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана
Большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, контролируется "Талибаном"*, заявил представитель политофиса движения в Дохе... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:03
2021-07-09T12:03
2021-07-09T13:16
россия
москва
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75b3c224b3db3adbbeee9da69f1d0a5f.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, контролируется "Талибаном"*, заявил представитель политофиса движения в Дохе Абдуллахиб Мансур."Фактически сложилась ситуация, что административные центры провинций только контролируются официальным Кабулом, все остальные окрестности и уезды, входящие в состав провинций находятся под (нашим) контролем", - сказал Мансур на пресс-конференции в Москве.Он добавил, что сейчас из почти 400 уездов "порядка 250 контролируются эмиратом".При этом ранее другой представитель находящейся в Москве делегации заявил, что талибы* контролируют 174 уезда.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740574930.html
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740573779.html
россия
москва
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_297f154c2e841f00737760dae916daa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, афганистан, талибан, в мире
Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана
12:03 09.07.2021 (обновлено: 13:16 09.07.2021)
Талибы заявили, что контролируют большую часть Афганистана, кроме Кабула и части уездов