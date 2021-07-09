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Талибы обещали не преследовать переводчиков, которые работали с США
Талибы обещали не преследовать переводчиков, которые работали с США - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы обещали не преследовать переводчиков, которые работали с США
Движение "Талибан"* не намерено преследовать афганских переводчиков, работавших на США, сообщил представитель движения Сухейль Шахин. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:30
2021-07-09T14:04
сухейль шахин
россия
сергей лавров
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* не намерено преследовать афганских переводчиков, работавших на США, сообщил представитель движения Сухейль Шахин."Мы гарантируем, что они (переводчики) могут находиться Афганистане, жить нормальной жизнью, им не будет причинено вреда", - сказал он на пресс-конференции в Москве.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740552411.html
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сухейль шахин, россия, сергей лавров, афганистан, талибан, сша, в мире
Талибы обещали не преследовать переводчиков, которые работали с США
11:30 09.07.2021 (обновлено: 14:04 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве
Представители делегации политического офиса движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Талибы заявили, что не будут преследовать переводчиков, которые работали с США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* не намерено преследовать афганских переводчиков, работавших на США, сообщил представитель движения Сухейль Шахин.
"Мы гарантируем, что они (переводчики) могут находиться Афганистане, жить нормальной жизнью, им не будет причинено вреда", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Глава делегации политического офиса движения Талибан* Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Сухейль ШахинРоссияСергей ЛавровАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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