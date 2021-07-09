https://ria.ru/20210709/afganistan-1740571114.html

Талибы обещали не преследовать переводчиков, которые работали с США

Талибы обещали не преследовать переводчиков, которые работали с США - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы обещали не преследовать переводчиков, которые работали с США

Движение "Талибан"* не намерено преследовать афганских переводчиков, работавших на США, сообщил представитель движения Сухейль Шахин. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:30

2021-07-09T11:30

2021-07-09T14:04

сухейль шахин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* не намерено преследовать афганских переводчиков, работавших на США, сообщил представитель движения Сухейль Шахин."Мы гарантируем, что они (переводчики) могут находиться Афганистане, жить нормальной жизнью, им не будет причинено вреда", - сказал он на пресс-конференции в Москве.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740552411.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html

россия

афганистан

сша

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сухейль шахин, россия, сергей лавров, афганистан, талибан, сша, в мире