Талибы обещали не преследовать переводчиков, которые работали с США
11:30 09.07.2021 (обновлено: 14:04 09.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве
Талибы заявили, что не будут преследовать переводчиков, которые работали с США
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* не намерено преследовать афганских переводчиков, работавших на США, сообщил представитель движения Сухейль Шахин.
"Мы гарантируем, что они (переводчики) могут находиться Афганистане, жить нормальной жизнью, им не будет причинено вреда", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.