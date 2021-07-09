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Талибы заявили, что могут обсудить форму госустройства в Афганистане
Талибы заявили, что могут обсудить форму госустройства в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заявили, что могут обсудить форму госустройства в Афганистане
Движение "Талибан"* может обсудить в будущем форму госустройства в Афганистане, пока же выступает за исламский эмират, считает его наиболее приемлемым, заявил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:47
2021-07-09T14:23
россия
талибан
афганистан
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* может обсудить в будущем форму госустройства в Афганистане, пока же выступает за исламский эмират, считает его наиболее приемлемым, заявил один из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддин Делавар."Мы обсудим перспективу нашего государственного устройства в ходе последующих переговоров. Однако мы считаем, что исламский эмират является наиболее приемлемой формой устройства для афганского общества", - сказал Делавар, отвечая на вопрос журналистов, намерены ли талибы в случае прихода к власти возродить эмират 20-летней давности."Но в настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято", - добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/mid-1740598679.html
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россия, талибан, афганистан, в мире
Талибы заявили, что могут обсудить форму госустройства в Афганистане
10:47 09.07.2021 (обновлено: 14:23 09.07.2021)
 
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, FileЧлены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан
Члены движения Талибан в Южном Вазиристане, Пакистан - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, File

Талибы заявили, что могут обсудить в будущем форму госустройства в Афганистане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* может обсудить в будущем форму госустройства в Афганистане, пока же выступает за исламский эмират, считает его наиболее приемлемым, заявил один из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддин Делавар.
"Мы обсудим перспективу нашего государственного устройства в ходе последующих переговоров. Однако мы считаем, что исламский эмират является наиболее приемлемой формой устройства для афганского общества", - сказал Делавар, отвечая на вопрос журналистов, намерены ли талибы в случае прихода к власти возродить эмират 20-летней давности.
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"Но в настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято", - добавил он.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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