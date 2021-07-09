https://ria.ru/20210709/afganistan-1740557254.html
Талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов
Талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов
Радикальное движение "Талибан"* гарантирует безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях, заявил в пятницу один из лидеров политофиса... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:18
2021-07-09T10:18
2021-07-09T13:14
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* гарантирует безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях, заявил в пятницу один из лидеров политофиса движения в Катаре, возглавляющий делегацию в Москве, Мавляви Шахабуддин Делавар."Перемещение граждан, грузов и коммерческих грузов будет осуществляться на основании принципов права, и будут созданы все условия для благоприятной работы в рамках этой деятельности",- сказал Делавар на пресс-конференции в Москве."Мы хотим гарантировать это всему мировому сообществу", - подчеркнул он.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740588994.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/taliban-1740585452.html
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москва, катар, россия, афганистан, талибан, в мире
Талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов
10:18 09.07.2021 (обновлено: 13:14 09.07.2021)
Талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях