https://ria.ru/20210709/afganistan-1740557254.html

Талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов

Талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов

Радикальное движение "Талибан"* гарантирует безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях, заявил в пятницу один из лидеров политофиса... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:18

2021-07-09T10:18

2021-07-09T13:14

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* гарантирует безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях, заявил в пятницу один из лидеров политофиса движения в Катаре, возглавляющий делегацию в Москве, Мавляви Шахабуддин Делавар."Перемещение граждан, грузов и коммерческих грузов будет осуществляться на основании принципов права, и будут созданы все условия для благоприятной работы в рамках этой деятельности",- сказал Делавар на пресс-конференции в Москве."Мы хотим гарантировать это всему мировому сообществу", - подчеркнул он.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740588994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/taliban-1740585452.html

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москва, катар, россия, афганистан, талибан, в мире