https://ria.ru/20210709/afganistan-1740556939.html

В МИД оценили обстановку в Афганистане

В МИД оценили обстановку в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2021

В МИД оценили обстановку в Афганистане

Боевики движения "Талибан*" контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:15

2021-07-09T10:15

2021-07-09T10:16

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мария захарова

сергей лавров

афганистан

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан*" контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Отмечаем резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе. Движение талибов* в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы с Таджикистаном", - заявила Захарова на брифинге.В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан*" Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы* пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме, а у дипмиссий и благотворительных организаций не возникнет проблем с ними.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/afganistan-1740547494.html

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россия, мария захарова, сергей лавров, афганистан, в мире