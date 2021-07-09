В МИД оценили обстановку в Афганистане
10:15 09.07.2021 (обновлено: 10:16 09.07.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что талибы* контролируют около двух третей границы с Таджикистаном
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан*" контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отмечаем резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе. Движение талибов* в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы с Таджикистаном", - заявила Захарова на брифинге.
В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан*" Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы* пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме, а у дипмиссий и благотворительных организаций не возникнет проблем с ними.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
* Террористическая организация, запрещенная в России