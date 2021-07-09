https://ria.ru/20210709/afganistan-1740554300.html
Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами в Москве
Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами в Москве - РИА Новости, 09.07.2021
Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами в Москве
Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами*, пока делегация запрещённого в РФ движения находится в Москве, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:55
2021-07-09T09:55
2021-07-09T10:12
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами*, пока делегация запрещённого в РФ движения находится в Москве, заявил РИА Новости представитель дипмиссии."Никаких контактов. Наши переговорщики ждут их в Дохе", - сказал собеседник агентства.При этом он заявил, что "не комментирует" контакты российской стороны с талибами.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами в Москве
09:55 09.07.2021 (обновлено: 10:12 09.07.2021)
Посольство Афганистана заявило, что не планирует контактов с талибами, пока они в Москве