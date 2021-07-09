https://ria.ru/20210709/afganistan-1740554300.html

Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами в Москве

Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами в Москве - РИА Новости, 09.07.2021

Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами в Москве

Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами*, пока делегация запрещённого в РФ движения находится в Москве, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:55

2021-07-09T09:55

2021-07-09T10:12

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольство Афганистана не планирует контактов с талибами*, пока делегация запрещённого в РФ движения находится в Москве, заявил РИА Новости представитель дипмиссии."Никаких контактов. Наши переговорщики ждут их в Дохе", - сказал собеседник агентства.При этом он заявил, что "не комментирует" контакты российской стороны с талибами.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740555787.html

https://ria.ru/20210709/taliban-1740551896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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