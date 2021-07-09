https://ria.ru/20210709/afganistan-1740552411.html

Представитель талибов заявил о гарантиях соблюдения прав женщин

Представитель талибов заявил о гарантиях соблюдения прав женщин - РИА Новости, 09.07.2021

Представитель талибов заявил о гарантиях соблюдения прав женщин

Талибы* гарантируют, что права женщин на работу и образование будут соблюдаться, если они не противоречат исламу, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:43

2021-07-09T09:43

2021-07-09T09:48

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Талибы* гарантируют, что права женщин на работу и образование будут соблюдаться, если они не противоречат исламу, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммад Наим."Мы неоднократно заявляли о своей позиции по правам женщин. Не знаю, почему для кого-то этот вопрос с одной стороны кажется очень интересным, а с другой - очень скрытым. Мы – мусульмане, и права, которые священная религия ислам дала женщинам, гарантированы. Это наша ответственность, если это право на образование или на работу, или на что-то еще. Если это не противоречит исламу, нашей нации и стране, у нас в этом отношении нет проблем. Мы говорили это не один раз", - сказал Наим.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/taliban-1740551896.html

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россия, талибан, афганистан, в мире