https://ria.ru/20210709/afganistan-1740552411.html
Представитель талибов заявил о гарантиях соблюдения прав женщин
Представитель талибов заявил о гарантиях соблюдения прав женщин - РИА Новости, 09.07.2021
Представитель талибов заявил о гарантиях соблюдения прав женщин
Талибы* гарантируют, что права женщин на работу и образование будут соблюдаться, если они не противоречат исламу, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:43
2021-07-09T09:43
2021-07-09T09:48
россия
талибан
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740551842_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_61af49217f8fc8126c057cbb5bdbdb6d.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Талибы* гарантируют, что права женщин на работу и образование будут соблюдаться, если они не противоречат исламу, заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммад Наим."Мы неоднократно заявляли о своей позиции по правам женщин. Не знаю, почему для кого-то этот вопрос с одной стороны кажется очень интересным, а с другой - очень скрытым. Мы – мусульмане, и права, которые священная религия ислам дала женщинам, гарантированы. Это наша ответственность, если это право на образование или на работу, или на что-то еще. Если это не противоречит исламу, нашей нации и стране, у нас в этом отношении нет проблем. Мы говорили это не один раз", - сказал Наим.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/taliban-1740551896.html
россия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740551842_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_9e262b3040beea66b71503074bdc4bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, талибан, афганистан, в мире
Представитель талибов заявил о гарантиях соблюдения прав женщин
09:43 09.07.2021 (обновлено: 09:48 09.07.2021)
Талибы гарантируют соблюдение прав женщин, которые не противоречат исламу