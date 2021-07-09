https://ria.ru/20210709/afganistan-1740551099.html
Талибы захватили КПП на границе с Туркменистаном, сообщили СМИ
Талибы захватили КПП на границе с Туркменистаном, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы захватили КПП на границе с Туркменистаном, сообщили СМИ
Боевики движения "Талибан"* захватили пограничный переход на границе Афганистана и Туркмении, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей местного РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:38
2021-07-09T09:38
2021-07-09T09:52
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* захватили пограничный переход на границе Афганистана и Туркмении, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей местного таможенного управления.Отмечается, что под контролем талибов* оказался пограничный город Торгунди в афганской провинции Герат.Ранее делегация политофиса движения "Талибан"*, которая прилетела в четверг на переговоры в Москву, заверила, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740548977.html
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740551237.html
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россия, герат (провинция), сергей лавров, москва, талибан, афганистан, в мире
Талибы захватили КПП на границе с Туркменистаном, сообщили СМИ
09:38 09.07.2021 (обновлено: 09:52 09.07.2021)
Tolo News сообщил, что талибы захватили пограничный переход на границе с Туркменистаном