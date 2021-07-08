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Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам
Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам - РИА Новости, 08.07.2021
Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает узнать больше о якобы возможной причастности РФ к кибервзломам после встречи с советниками в четверг. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:23
2021-07-08T01:23
россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает узнать больше о якобы возможной причастности РФ к кибервзломам после встречи с советниками в четверг.Журналисты спросили Байдена, ответственна ли Россия за атаку на Национальный комитет Республиканской партии (RNC)."ФБР работает с RNC, чтобы определить факты… Завтра я буду лучше знать, что мне делать", - сказал Байден.Россия опровергла какую-либо причастность к кибератаке на одного из провайдеров нацкомитета Республиканской партии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки против США, но к официальной Москве это отношения не имеет. Сам комитет заявил, что его данные не попадали в руки хакеров.
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россия, джо байден, сша, в мире
Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам
01:23 08.07.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Президент США Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности России к кибервзломам

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает узнать больше о якобы возможной причастности РФ к кибервзломам после встречи с советниками в четверг.
Журналисты спросили Байдена, ответственна ли Россия за атаку на Национальный комитет Республиканской партии (RNC).
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Россия опровергла какую-либо причастность к кибератаке на одного из провайдеров нацкомитета Республиканской партии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки против США, но к официальной Москве это отношения не имеет. Сам комитет заявил, что его данные не попадали в руки хакеров.
 
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