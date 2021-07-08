https://ria.ru/20210708/znanie-1740362454.html
Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам
Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам - РИА Новости, 08.07.2021
Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает узнать больше о якобы возможной причастности РФ к кибервзломам после встречи с советниками в четверг. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:23
2021-07-08T01:23
2021-07-08T01:23
россия
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737312186_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c13511e0139d32ca141022e9acdbe57.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает узнать больше о якобы возможной причастности РФ к кибервзломам после встречи с советниками в четверг.Журналисты спросили Байдена, ответственна ли Россия за атаку на Национальный комитет Республиканской партии (RNC)."ФБР работает с RNC, чтобы определить факты… Завтра я буду лучше знать, что мне делать", - сказал Байден.Россия опровергла какую-либо причастность к кибератаке на одного из провайдеров нацкомитета Республиканской партии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки против США, но к официальной Москве это отношения не имеет. Сам комитет заявил, что его данные не попадали в руки хакеров.
https://ria.ru/20210513/otvetstvennost-1732214565.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737312186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_165fd22792a4ba78a2d7544ca11e08bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, сша, в мире
Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам
Президент США Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности России к кибервзломам