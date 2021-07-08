https://ria.ru/20210708/znanie-1740362454.html

Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам

Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам - РИА Новости, 08.07.2021

Байден рассчитывает узнать больше о якобы причастности РФ к кибервзломам

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает узнать больше о якобы возможной причастности РФ к кибервзломам после встречи с советниками в четверг. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T01:23

2021-07-08T01:23

2021-07-08T01:23

россия

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает узнать больше о якобы возможной причастности РФ к кибервзломам после встречи с советниками в четверг.Журналисты спросили Байдена, ответственна ли Россия за атаку на Национальный комитет Республиканской партии (RNC)."ФБР работает с RNC, чтобы определить факты… Завтра я буду лучше знать, что мне делать", - сказал Байден.Россия опровергла какую-либо причастность к кибератаке на одного из провайдеров нацкомитета Республиканской партии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки против США, но к официальной Москве это отношения не имеет. Сам комитет заявил, что его данные не попадали в руки хакеров.

https://ria.ru/20210513/otvetstvennost-1732214565.html

россия

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россия, джо байден, сша, в мире