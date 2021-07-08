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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210708/vypuskniki-1740391799.html
Почти половина выпускников подмосковных колледжей культуры - отличники
Почти половина выпускников подмосковных колледжей культуры - отличники - РИА Новости, 08.07.2021
Почти половина выпускников подмосковных колледжей культуры - отличники
Почти 40 процентов выпускников колледжей сферы культуры Московской области выпустились с отличием, об этом сообщает пресс-службы министерства культуры... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:45
2021-07-08T10:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 40 процентов выпускников колледжей сферы культуры Московской области выпустились с отличием, об этом сообщает пресс-службы министерства культуры Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, в подмосковных колледжах сферы культуры обучаются почти 2 тысячи студентов. Конкурс при поступлении в эти учебные заведения в среднем составляет 3 человека на место. Обучение проводится по специальностям "Вокальное искусство", "Фортепиано", "Духовые и ударные инструменты", "Инструменты народного оркестра", "Хоровое дирижирование", "Актерское искусство" и другим."В четырех профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству культуры Московской области, завершились выпускные экзамены. Из 421 выпускника 151 окончил колледж с отличием, что составляет почти 40 процентов", - говорится в сообщении.Больше всего в процентном отношении студентов-отличников выпустил Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина – из 57 человек красный диплом получили 27.
https://realty.ria.ru/20210705/shkoly-1739908429.html
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московская область (подмосковье)

Почти половина выпускников подмосковных колледжей культуры - отличники

10:45 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Почти 40 процентов выпускников колледжей сферы культуры Московской области выпустились с отличием, об этом сообщает пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы, в подмосковных колледжах сферы культуры обучаются почти 2 тысячи студентов. Конкурс при поступлении в эти учебные заведения в среднем составляет 3 человека на место. Обучение проводится по специальностям "Вокальное искусство", "Фортепиано", "Духовые и ударные инструменты", "Инструменты народного оркестра", "Хоровое дирижирование", "Актерское искусство" и другим.
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"В четырех профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству культуры Московской области, завершились выпускные экзамены. Из 421 выпускника 151 окончил колледж с отличием, что составляет почти 40 процентов", - говорится в сообщении.
Больше всего в процентном отношении студентов-отличников выпустил Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина – из 57 человек красный диплом получили 27.
"185 выпускников, то есть 44 процента, планируют и дальше следовать по выбранному пути, собираясь поступать в вузы сферы культуры и искусства. Здесь, если опять же брать процентное отношение, среди лидеров – Московский областной музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева, из 42 выпускников которого поступать в вузы сферы культура и искусства изъявили желание 30 человек, что составляет более 70 процентов", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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