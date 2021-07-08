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Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды
Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды - РИА Новости, 08.07.2021
Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды
Около 100 тысяч жителей Орла остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T00:28
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жкх
андрей клычков
орел
происшествия
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БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Около 100 тысяч жителей Орла остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.Авария на трубопроводе диаметром 900 миллиметров произошла в результате гидравлического удара, который последовал за отключением электроэнергии. На месте работают аварийные службы, будет организован подвоз воды для населения.Власти решили до окончательного устранения аварии приостановить работу детских садов в двух районах города в связи с невозможностью организации горячего питания.
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жкх, андрей клычков, орел, происшествия
Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды
00:28 08.07.2021 (обновлено: 05:19 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКанализация в Москве
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе

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БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Около 100 тысяч жителей Орла остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.
"Произошел прорыв трубы в районе поворота на 909-й квартал. В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. В зону отключения попало 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тысяч человек, из них 17 тысяч детей", - сообщил Клычков.
Авария на трубопроводе диаметром 900 миллиметров произошла в результате гидравлического удара, который последовал за отключением электроэнергии. На месте работают аварийные службы, будет организован подвоз воды для населения.
Власти решили до окончательного устранения аварии приостановить работу детских садов в двух районах города в связи с невозможностью организации горячего питания.
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