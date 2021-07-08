https://ria.ru/20210708/vodosnabzhenie-1740358448.html

Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды

Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды - РИА Новости, 08.07.2021

Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды

Около 100 тысяч жителей Орла остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T00:28

2021-07-08T00:28

2021-07-08T05:19

жкх

андрей клычков

орел

происшествия

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БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Около 100 тысяч жителей Орла остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.Авария на трубопроводе диаметром 900 миллиметров произошла в результате гидравлического удара, который последовал за отключением электроэнергии. На месте работают аварийные службы, будет организован подвоз воды для населения.Власти решили до окончательного устранения аварии приостановить работу детских садов в двух районах города в связи с невозможностью организации горячего питания.

https://ria.ru/20210622/avariya-1738094211.html

орел

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей клычков, орел, происшествия