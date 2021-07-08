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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210708/valyuta-1740454114.html
Курс евро превысил 89 рублей
Курс евро превысил 89 рублей - РИА Новости, 08.07.2021
Курс евро превысил 89 рублей
Рубль продолжает сдавать позиции - курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:31
2021-07-08T15:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
евро
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рубль продолжает сдавать позиции - курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.18 мск четверга рос на 90 копеек - до 88,99 рубля и уже поднимался до 89,19 рубля, курс доллара – на 46 копеек, до 75,17 рубля.Евро в предыдущий раз поднимался выше 89 рублей 29 июня, но буквально на несколько секунд, а полноценно выше этой отметки он торговался в последний раз 3 июня.Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% - до 73,1 доллара за баррель.
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цены на нефть, московская биржа, brent, евро, экономика
Курс евро превысил 89 рублей
15:31 08.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Курс евро в четверг вырос до 88,99 рубля, доллар достиг 75,17 рубля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рубль продолжает сдавать позиции - курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 15.18 мск четверга рос на 90 копеек - до 88,99 рубля и уже поднимался до 89,19 рубля, курс доллара – на 46 копеек, до 75,17 рубля.
Евро в предыдущий раз поднимался выше 89 рублей 29 июня, но буквально на несколько секунд, а полноценно выше этой отметки он торговался в последний раз 3 июня.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% - до 73,1 доллара за баррель.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentевроЭкономика
 
 
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