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Курс евро превысил 89 рублей
Курс евро превысил 89 рублей - РИА Новости, 08.07.2021
Курс евро превысил 89 рублей
Рубль продолжает сдавать позиции - курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:31
2021-07-08T15:31
2021-07-08T15:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рубль продолжает сдавать позиции - курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.18 мск четверга рос на 90 копеек - до 88,99 рубля и уже поднимался до 89,19 рубля, курс доллара – на 46 копеек, до 75,17 рубля.Евро в предыдущий раз поднимался выше 89 рублей 29 июня, но буквально на несколько секунд, а полноценно выше этой отметки он торговался в последний раз 3 июня.Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% - до 73,1 доллара за баррель.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/dollar-1740451857.html
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цены на нефть, московская биржа, brent, евро, экономика
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