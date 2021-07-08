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Курс евро превысил 89 рублей

Курс евро превысил 89 рублей - РИА Новости, 08.07.2021

Курс евро превысил 89 рублей

Рубль продолжает сдавать позиции - курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:31

2021-07-08T15:31

2021-07-08T15:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

brent

евро

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рубль продолжает сдавать позиции - курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.18 мск четверга рос на 90 копеек - до 88,99 рубля и уже поднимался до 89,19 рубля, курс доллара – на 46 копеек, до 75,17 рубля.Евро в предыдущий раз поднимался выше 89 рублей 29 июня, но буквально на несколько секунд, а полноценно выше этой отметки он торговался в последний раз 3 июня.Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% - до 73,1 доллара за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/dollar-1740451857.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, евро, экономика