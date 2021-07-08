https://ria.ru/20210708/vaktsiny-1740469018.html

Захарова раскритиковала призыв Франции не признавать российские вакцины

Захарова раскритиковала призыв Франции не признавать российские вакцины - РИА Новости, 08.07.2021

Захарова раскритиковала призыв Франции не признавать российские вакцины

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала неприемлемыми слова госсекретаря по европейским делам при МИД Франции... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:40

2021-07-08T16:40

2021-07-08T17:08

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала неприемлемыми слова госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса.Как отметила Захарова, поражает хладнокровие, цинизм и жестокость Запада, который борется за прибыль в разгар пандемии — перечеркивая свои же гуманистические идеалы и не задумываясь о судьбах миллионов жителей планеты."Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства", — считает она.Разработка Центра имени Гамалеи — "Спутник V" — находится на экспертизе Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Насколько затянется этот процесс, неизвестно. При этом, по мнению Бона, французам следует прививаться только зарегистрированными в ЕС препаратами, в которых "власти уверены".Как ранее подчеркнули в Кремле, дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера"."Спутник V" одобрили 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире.Эффективность препарата составила 97,6% после анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Кроме того, результаты исследования опубликовали в международном медицинском журнале The Lancet, а обзор на вакцину, в котором констатируется ее качество и безопасность, на этой неделе вышел в издании Nature.

https://ria.ru/20210708/vaktsiny-1740464907.html

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740205465.html

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