Захарова раскритиковала призыв Франции не признавать российские вакцины
16:40 08.07.2021 (обновлено: 17:08 08.07.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала призыв Франции не признавать российские вакцины имперским гегемонизмом
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала неприемлемыми слова госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса.
"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", — написала дипломат в Telegram-канале.
Как отметила Захарова, поражает хладнокровие, цинизм и жестокость Запада, который борется за прибыль в разгар пандемии — перечеркивая свои же гуманистические идеалы и не задумываясь о судьбах миллионов жителей планеты.
"Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства", — считает она.
Разработка Центра имени Гамалеи — "Спутник V" — находится на экспертизе Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Насколько затянется этот процесс, неизвестно. При этом, по мнению Бона, французам следует прививаться только зарегистрированными в ЕС препаратами, в которых "власти уверены".
Как ранее подчеркнули в Кремле, дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".
"Спутник V" одобрили 68 государств с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По популярности она занимает второе место в мире.
Эффективность препарата составила 97,6% после анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Кроме того, результаты исследования опубликовали в международном медицинском журнале The Lancet, а обзор на вакцину, в котором констатируется ее качество и безопасность, на этой неделе вышел в издании Nature.