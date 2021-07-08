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Володин назвал заявление Франции о российских вакцинах безответственным
Володин назвал заявление Франции о российских вакцинах безответственным - РИА Новости, 08.07.2021
Володин назвал заявление Франции о российских вакцинах безответственным
Призыв европейских коллег к тому, чтобы не признавать российские и китайские вакцины, игнорирует интересы их собственных граждан, эта позиция безответственна и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:21
2021-07-08T16:21
2021-07-08T16:26
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Призыв европейских коллег к тому, чтобы не признавать российские и китайские вакцины, игнорирует интересы их собственных граждан, эта позиция безответственна и недальновидна, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2 призвал партнеров в Европе не признавать вакцины от COVID-19, сделанные в России и Китае."В очередной раз мы слышим заявление, которое выдаёт истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции. Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что западным политикам пора определиться в своих приоритетах, недопустимо вести себя столь безответственно по отношению к собственным гражданам в условиях пандемии."Причины подобного заявления госсекретаря при МИД Франции понятны. Европейские государства все больше теряют свою самостоятельность. Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии. Пора наконец определиться в своих приоритетах", - отметил председатель ГД.
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Володин назвал заявление Франции о российских вакцинах безответственным
16:21 08.07.2021 (обновлено: 16:26 08.07.2021)
Володин назвал призыв главы МИД Франции Бона не признавать российские вакцины безответственным