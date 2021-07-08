https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740454880.html

В Петербурге более миллиона человек привились от коронавируса

В Петербурге более миллиона человек привились от коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021

В Петербурге более миллиона человек привились от коронавируса

Более 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 741 тысячи полностью закончили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:33

2021-07-08T15:33

2021-07-08T15:33

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вакцинация россиян от covid-19

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московская область (подмосковье)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 741 тысячи полностью закончили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."На сегодняшний день в Петербурге от COVID-19 первично привились в общей сложности 1 020 031 человек, из них 741 456 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.За 7 июля в Петербурге первично привито рекордное количество человек – 21 715, ревакцинировано 47 человек."Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Всего в город с начала вакцинации поступило 1 129 042 комплекта доз. Запас вакцины на сегодняшний день составляет 109 011 комплектов.В настоящее время в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций – 108 городских, 6 федеральных и 32 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-07-08T15:33 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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