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Распространение коронавируса
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В Петербурге более миллиона человек привились от коронавируса
В Петербурге более миллиона человек привились от коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021
В Петербурге более миллиона человек привились от коронавируса
Более 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 741 тысячи полностью закончили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:33
2021-07-08T15:33
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 741 тысячи полностью закончили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."На сегодняшний день в Петербурге от COVID-19 первично привились в общей сложности 1 020 031 человек, из них 741 456 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.За 7 июля в Петербурге первично привито рекордное количество человек – 21 715, ревакцинировано 47 человек."Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Всего в город с начала вакцинации поступило 1 129 042 комплекта доз. Запас вакцины на сегодняшний день составляет 109 011 комплектов.В настоящее время в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций – 108 городских, 6 федеральных и 32 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах.
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество
В Петербурге более миллиона человек привились от коронавируса
15:33 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Более миллиона жителей Петербурга привились от COVID-19, 741 тысяча из них закончили вакцинацию

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 741 тысячи полностью закончили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"На сегодняшний день в Петербурге от COVID-19 первично привились в общей сложности 1 020 031 человек, из них 741 456 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.
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За 7 июля в Петербурге первично привито рекордное количество человек – 21 715, ревакцинировано 47 человек.
"Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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30 июня, 08:42
Всего в город с начала вакцинации поступило 1 129 042 комплекта доз. Запас вакцины на сегодняшний день составляет 109 011 комплектов.
В настоящее время в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций – 108 городских, 6 федеральных и 32 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах.
 
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