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Роспотребнадзор оценил ситуацию с наличием вакцины от COVID-19 в Москве

Роспотребнадзор оценил ситуацию с наличием вакцины от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 08.07.2021

Роспотребнадзор оценил ситуацию с наличием вакцины от COVID-19 в Москве

Вакцина от коронавируса в Москве имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:44

2021-07-08T14:44

2021-07-08T14:49

здоровье - общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в Москве имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, сообщается на сайте столичного Роспоребнадзора."В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле", - говорится в сообщении.Добавляется, что во всех частях города есть возможность привиться в удобное время."Даже при отсутствии подходящего слота в поликлинике можно получить прививку без записи в павильонах в парках, торговых центрах и других популярных общественных пространствах", - подчеркивается в сообщении.В ведомстве отметили, что, по данным на четверг, в столице вакцинировано более 3,2 миллиона человек, из которых полный двухэтапный курс вакцинации прошли свыше 1,8 миллиона граждан.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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