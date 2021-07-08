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Роспотребнадзор оценил ситуацию с наличием вакцины от COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор оценил ситуацию с наличием вакцины от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Роспотребнадзор оценил ситуацию с наличием вакцины от COVID-19 в Москве
Вакцина от коронавируса в Москве имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:44
2021-07-08T14:44
2021-07-08T14:49
здоровье - общество
распространение коронавируса
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в Москве имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, сообщается на сайте столичного Роспоребнадзора."В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле", - говорится в сообщении.Добавляется, что во всех частях города есть возможность привиться в удобное время."Даже при отсутствии подходящего слота в поликлинике можно получить прививку без записи в павильонах в парках, торговых центрах и других популярных общественных пространствах", - подчеркивается в сообщении.В ведомстве отметили, что, по данным на четверг, в столице вакцинировано более 3,2 миллиона человек, из которых полный двухэтапный курс вакцинации прошли свыше 1,8 миллиона граждан.
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здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с наличием вакцины от COVID-19 в Москве
14:44 08.07.2021 (обновлено: 14:49 08.07.2021)
В Роспотребнадзоре заявили, что вакцины от коронавируса в Москве достаточно
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Вакцина от коронавируса
в Москве
имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, сообщается на сайте столичного Роспоребнадзора.
"В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле", - говорится в сообщении.
Добавляется, что во всех частях города есть возможность привиться в удобное время.
"Даже при отсутствии подходящего слота в поликлинике можно получить прививку без записи в павильонах в парках, торговых центрах и других популярных общественных пространствах", - подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по данным на четверг, в столице вакцинировано более 3,2 миллиона человек, из которых полный двухэтапный курс вакцинации прошли свыше 1,8 миллиона граждан.