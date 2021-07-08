https://ria.ru/20210708/vaktsina-1740360431.html

РФПИ: аргентинское исследование подтверждает безопасность "Спутника V"

РФПИ: аргентинское исследование подтверждает безопасность "Спутника V" - РИА Новости, 08.07.2021

РФПИ: аргентинское исследование подтверждает безопасность "Спутника V"

Исследование Минздрава Аргентины подтверждает безопасность вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T00:57

2021-07-08T00:57

2021-07-08T00:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

аргентина

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл – РИА Новости. Исследование Минздрава Аргентины подтверждает безопасность вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Новые данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины "Спутник V". Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)", - отметили в фонде.Ранее Минздрав Аргентины опубликовал исследование, согласно которому число тяжелых побочных эффектов у "Спутника V" от всего числа введенных вакцин (около 7 миллионов доз) составляет 0,0027%, а легких реакций – 0,5%. Согласно приведенной статистике, самой частой реакцией на препарат была головная боль, боль в мышцах и суставах (15 278 случаев), а также повышения температуры с головной болью и болью в мышцах и суставах (14 397 случаев).Эта информация в целом совпадает с данными в инструкции по применению препарата, опубликованной Росздравнадзором. В ней указано, что нежелательные явления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других, отмечается в инструкции, могут развиться кратковременные общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью), а также местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отмечала, что значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество