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Жителя Уфы поймали на продаже поддельных сертификатов о вакцинации
Жителя Уфы поймали на продаже поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 08.07.2021
Жителя Уфы поймали на продаже поддельных сертификатов о вакцинации
Полицейские в Уфе задержали 20-летнего парня, подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:54
2021-07-08T14:54
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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УФА, 8 июл – РИА Новости. Полицейские в Уфе задержали 20-летнего парня, подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.Поясняется, что правоохранители вышли на изготовителя и продавца фальшивых справок о вакцинации через социальные сети, где он разместил рекламу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону договорились с автором объявления о покупке справки."Когда мужчина принес бланки документов о якобы проведенной вакцинации, он был задержан. За денежное вознаграждение в размере 4 тысячи рублей уфимец подготавливал документы с заведомо ложными сведениями о прохождении вакцинации от инфекции, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати", - сообщает башкирская полиция.Специалисты отмечают, что поддельный сертификат практически ничем не отличался от оригинального, и обычному человеку выявить подделку было бы непросто."В отношении 20-летнего уфимца возбуждено уголовное дело о покушении на подделку официального документа. Подозреваемый дал признательные показания. В рамках расследования будет установлено точное количество эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20210706/poddelki-1740148642.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, уфа, происшествия
Жителя Уфы поймали на продаже поддельных сертификатов о вакцинации
14:54 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Арена Плаза" в Москве
Медицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Арена Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Полицейские в Уфе задержали подозреваемого в сбыте поддельных сертификатов о вакцинации

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УФА, 8 июл – РИА Новости. Полицейские в Уфе задержали 20-летнего парня, подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Поясняется, что правоохранители вышли на изготовителя и продавца фальшивых справок о вакцинации через социальные сети, где он разместил рекламу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону договорились с автором объявления о покупке справки.
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"Когда мужчина принес бланки документов о якобы проведенной вакцинации, он был задержан. За денежное вознаграждение в размере 4 тысячи рублей уфимец подготавливал документы с заведомо ложными сведениями о прохождении вакцинации от инфекции, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати", - сообщает башкирская полиция.
Специалисты отмечают, что поддельный сертификат практически ничем не отличался от оригинального, и обычному человеку выявить подделку было бы непросто.
"В отношении 20-летнего уфимца возбуждено уголовное дело о покушении на подделку официального документа. Подозреваемый дал признательные показания. В рамках расследования будет установлено точное количество эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.
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