https://ria.ru/20210708/ufa-1740444558.html

Жителя Уфы поймали на продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Жителя Уфы поймали на продаже поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 08.07.2021

Жителя Уфы поймали на продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Полицейские в Уфе задержали 20-летнего парня, подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:54

2021-07-08T14:54

2021-07-08T14:54

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

уфа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738723340_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afdead7b5915bcf0b19b0007cbc7a51b.jpg

УФА, 8 июл – РИА Новости. Полицейские в Уфе задержали 20-летнего парня, подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.Поясняется, что правоохранители вышли на изготовителя и продавца фальшивых справок о вакцинации через социальные сети, где он разместил рекламу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону договорились с автором объявления о покупке справки."Когда мужчина принес бланки документов о якобы проведенной вакцинации, он был задержан. За денежное вознаграждение в размере 4 тысячи рублей уфимец подготавливал документы с заведомо ложными сведениями о прохождении вакцинации от инфекции, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати", - сообщает башкирская полиция.Специалисты отмечают, что поддельный сертификат практически ничем не отличался от оригинального, и обычному человеку выявить подделку было бы непросто."В отношении 20-летнего уфимца возбуждено уголовное дело о покушении на подделку официального документа. Подозреваемый дал признательные показания. В рамках расследования будет установлено точное количество эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20210706/poddelki-1740148642.html

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739694597.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, уфа, происшествия