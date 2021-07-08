https://ria.ru/20210708/ubiystvo-1740438228.html
Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки
Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки - РИА Новости, 08.07.2021
Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки
Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в убийстве девятилетней дочери сожительницы, РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:20
2021-07-08T14:20
2021-07-08T14:20
россия
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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в убийстве девятилетней дочери сожительницы, сообщает СУСК РФ по региону."Седьмого июля 2021 года сотрудниками следственного управления в автомашине скорой медицинской помощи было обнаружено тело малолетней 2012 года с множественными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.Отмечается, что мать ребенка и ее сожитель сообщили, что девочка накануне упала с дерева, а утром они обнаружили ее без признаков жизни.Выясняя обстоятельства происшествия, следователи установили, что 6 июля между сожителем матери и девочкой произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ребенка в грудь и лицо."Девочка сообщила о случившемся матери, что разозлило подозреваемого, он вызвал ребенка в свою комнату и несколько раз в присутствии матери ударил головой об пол, в результате чего она потеряла сознание. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", - уточняет ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Подчеркивается, что органами следствия будут тщательно исследованы обстоятельства проживания семьи, в том числе рассмотрен вопрос пребывания в семье еще двух малолетних детей.
https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738884396.html
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россия, нальчик, происшествия
Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки
Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней дочери сожительницы
НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости.
Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика
, которого подозревают в убийстве девятилетней дочери сожительницы, сообщает СУСК РФ
по региону.
"Седьмого июля 2021 года сотрудниками следственного управления в автомашине скорой медицинской помощи было обнаружено тело малолетней 2012 года с множественными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мать ребенка и ее сожитель сообщили, что девочка накануне упала с дерева, а утром они обнаружили ее без признаков жизни.
Выясняя обстоятельства происшествия, следователи установили, что 6 июля между сожителем матери и девочкой произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ребенка в грудь и лицо.
"Девочка сообщила о случившемся матери, что разозлило подозреваемого, он вызвал ребенка в свою комнату и несколько раз в присутствии матери ударил головой об пол, в результате чего она потеряла сознание. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Подчеркивается, что органами следствия будут тщательно исследованы обстоятельства проживания семьи, в том числе рассмотрен вопрос пребывания в семье еще двух малолетних детей.