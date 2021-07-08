https://ria.ru/20210708/ubiystvo-1740438228.html

Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки

Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки - РИА Новости, 08.07.2021

Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки

Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в убийстве девятилетней дочери сожительницы, РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:20

2021-07-08T14:20

2021-07-08T14:20

россия

нальчик

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в убийстве девятилетней дочери сожительницы, сообщает СУСК РФ по региону."Седьмого июля 2021 года сотрудниками следственного управления в автомашине скорой медицинской помощи было обнаружено тело малолетней 2012 года с множественными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.Отмечается, что мать ребенка и ее сожитель сообщили, что девочка накануне упала с дерева, а утром они обнаружили ее без признаков жизни.Выясняя обстоятельства происшествия, следователи установили, что 6 июля между сожителем матери и девочкой произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ребенка в грудь и лицо."Девочка сообщила о случившемся матери, что разозлило подозреваемого, он вызвал ребенка в свою комнату и несколько раз в присутствии матери ударил головой об пол, в результате чего она потеряла сознание. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", - уточняет ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Подчеркивается, что органами следствия будут тщательно исследованы обстоятельства проживания семьи, в том числе рассмотрен вопрос пребывания в семье еще двух малолетних детей.

https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738884396.html

https://ria.ru/20210524/sud-1733699123.html

россия

нальчик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нальчик, происшествия