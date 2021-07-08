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Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки
Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки - РИА Новости, 08.07.2021
Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки
Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в убийстве девятилетней дочери сожительницы, РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:20
2021-07-08T14:20
россия
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в убийстве девятилетней дочери сожительницы, сообщает СУСК РФ по региону."Седьмого июля 2021 года сотрудниками следственного управления в автомашине скорой медицинской помощи было обнаружено тело малолетней 2012 года с множественными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.Отмечается, что мать ребенка и ее сожитель сообщили, что девочка накануне упала с дерева, а утром они обнаружили ее без признаков жизни.Выясняя обстоятельства происшествия, следователи установили, что 6 июля между сожителем матери и девочкой произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ребенка в грудь и лицо."Девочка сообщила о случившемся матери, что разозлило подозреваемого, он вызвал ребенка в свою комнату и несколько раз в присутствии матери ударил головой об пол, в результате чего она потеряла сознание. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", - уточняет ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Подчеркивается, что органами следствия будут тщательно исследованы обстоятельства проживания семьи, в том числе рассмотрен вопрос пребывания в семье еще двух малолетних детей.
https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738884396.html
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россия, нальчик, происшествия
Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней девочки
14:20 08.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жителя Нальчика заподозрили в убийстве девятилетней дочери сожительницы

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в убийстве девятилетней дочери сожительницы, сообщает СУСК РФ по региону.
"Седьмого июля 2021 года сотрудниками следственного управления в автомашине скорой медицинской помощи было обнаружено тело малолетней 2012 года с множественными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мать ребенка и ее сожитель сообщили, что девочка накануне упала с дерева, а утром они обнаружили ее без признаков жизни.
Выясняя обстоятельства происшествия, следователи установили, что 6 июля между сожителем матери и девочкой произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ребенка в грудь и лицо.
"Девочка сообщила о случившемся матери, что разозлило подозреваемого, он вызвал ребенка в свою комнату и несколько раз в присутствии матери ударил головой об пол, в результате чего она потеряла сознание. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", - уточняет ведомство.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Подчеркивается, что органами следствия будут тщательно исследованы обстоятельства проживания семьи, в том числе рассмотрен вопрос пребывания в семье еще двух малолетних детей.
 
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