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СК возбудил дело против норильчанина за финансирование терроризма

СК возбудил дело против норильчанина за финансирование терроризма - РИА Новости, 08.07.2021

СК возбудил дело против норильчанина за финансирование терроризма

Следователи Норильска возбудили уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в финансировании террористов и публичных призывах к террористической... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:17

2021-07-08T15:17

2021-07-08T15:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Следователи Норильска возбудили уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в финансировании террористов и публичных призывах к террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Норильска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1. статьи 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности), частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2017 году обвиняемый разместил на своей странице в одной из социальных сетей материалы с призывами к террористической деятельности. Кроме того, обвиняемый перевел деньги на счет лица, намеревавшегося совершить террористическое преступление. Действия последнего были пресечены. Также в 2020 году обвиняемый разместил в сети призывы к террористической деятельности.В сообщении отмечается, что мужчину задержали в Тамбове. Злоумышленник признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210422/srok-1729394582.html

россия

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия