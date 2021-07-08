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СК возбудил дело против норильчанина за финансирование терроризма
СК возбудил дело против норильчанина за финансирование терроризма - РИА Новости, 08.07.2021
СК возбудил дело против норильчанина за финансирование терроризма
Следователи Норильска возбудили уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в финансировании террористов и публичных призывах к террористической... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:17
2021-07-08T15:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Следователи Норильска возбудили уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в финансировании террористов и публичных призывах к террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Норильска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1. статьи 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности), частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2017 году обвиняемый разместил на своей странице в одной из социальных сетей материалы с призывами к террористической деятельности. Кроме того, обвиняемый перевел деньги на счет лица, намеревавшегося совершить террористическое преступление. Действия последнего были пресечены. Также в 2020 году обвиняемый разместил в сети призывы к террористической деятельности.В сообщении отмечается, что мужчину задержали в Тамбове. Злоумышленник признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
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красноярский край
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия
СК возбудил дело против норильчанина за финансирование терроризма
15:17 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СК возбудил дело против норильчанина за финансирование терроризма и призывы к терактам

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Следователи Норильска возбудили уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в финансировании террористов и публичных призывах к террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Норильска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1. статьи 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности), частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2017 году обвиняемый разместил на своей странице в одной из социальных сетей материалы с призывами к террористической деятельности. Кроме того, обвиняемый перевел деньги на счет лица, намеревавшегося совершить террористическое преступление. Действия последнего были пресечены. Также в 2020 году обвиняемый разместил в сети призывы к террористической деятельности.
В сообщении отмечается, что мужчину задержали в Тамбове. Злоумышленник признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайНорильскПроисшествия
 
 
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