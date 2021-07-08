https://ria.ru/20210708/territorii-1740438589.html
В Подмосковье выбирают лесопарковые территории для благоустройства
В Подмосковье выбирают лесопарковые территории для благоустройства - РИА Новости, 08.07.2021
В Подмосковье выбирают лесопарковые территории для благоустройства
Голосование по выбору приоритетных лесопарковых территорий для благоустройства в 2022 году началось в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:21
2021-07-08T14:21
2021-07-08T14:21
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Голосование по выбору приоритетных лесопарковых территорий для благоустройства в 2022 году началось в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.Жители области могут проголосовать за территории с 8 по 22 июля, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта "Парки в лесу" на 2022 год. Он добавил, что всего на голосование вынесено 62 территории. "По итогам голосования, 10 территорий будут рассмотрены для включения в адресный перечень проекта "Парки в лесу" на следующий год", - добавил министр.
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