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В Подмосковье выбирают лесопарковые территории для благоустройства
В Подмосковье выбирают лесопарковые территории для благоустройства - РИА Новости, 08.07.2021
В Подмосковье выбирают лесопарковые территории для благоустройства
Голосование по выбору приоритетных лесопарковых территорий для благоустройства в 2022 году началось в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:21
2021-07-08T14:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Голосование по выбору приоритетных лесопарковых территорий для благоустройства в 2022 году началось в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.Жители области могут проголосовать за территории с 8 по 22 июля, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта "Парки в лесу" на 2022 год. Он добавил, что всего на голосование вынесено 62 территории. "По итогам голосования, 10 территорий будут рассмотрены для включения в адресный перечень проекта "Парки в лесу" на следующий год", - добавил министр.
https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740398219.html
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье выбирают лесопарковые территории для благоустройства

14:21 08.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛесоповал
Лесоповал - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Голосование по выбору приоритетных лесопарковых территорий для благоустройства в 2022 году началось в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
Жители области могут проголосовать за территории с 8 по 22 июля, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта "Парки в лесу" на 2022 год.
"За пять лет в регионе планируем сделать более комфортными, безопасными, интересными 50 лесных территорий. В этом году в рамках данного проекта работы пройдут в первых 9 лесопарках", — приводятся слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.
Он добавил, что всего на голосование вынесено 62 территории.
"По итогам голосования, 10 территорий будут рассмотрены для включения в адресный перечень проекта "Парки в лесу" на следующий год", - добавил министр.
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