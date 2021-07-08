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Мэр Сочи рассказал о работе по устранению последствий ливня
Мэр Сочи рассказал о работе по устранению последствий ливня - РИА Новости, 08.07.2021
Мэр Сочи рассказал о работе по устранению последствий ливня
Порядок в Сочи после ливня в целом наведен, локальные работы могут продолжаться до вечера четверга, заявил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:02
2021-07-08T10:02
алексей копайгородский
сочи
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СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Порядок в Сочи после ливня в целом наведен, локальные работы могут продолжаться до вечера четверга, заявил мэр города Алексей Копайгородский.По его словам, работа по устранению последствий стихии продолжалась в ночь на четверг."Основные работы по расчистке завершены, за эти два дня с пляжных территорий вывезли около трёх тысяч тонн мусора, нанесённого непогодой. Продолжается работа на нескольких пляжах в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали от стихии", - написал Копайгородский в Telegram."В целом на курорте порядок уже наведён. Во всех районах идут санитарные мероприятия, ещё ряд локальных работ продлится до конца дня", - добавил он.
https://ria.ru/20210707/sochi-1740328918.html
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алексей копайгородский, сочи, общество
Мэр Сочи рассказал о работе по устранению последствий ливня
10:02 08.07.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМусор на пляже в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
Мусор на пляже в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о работе по устранению последствий ливня

Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Порядок в Сочи после ливня в целом наведен, локальные работы могут продолжаться до вечера четверга, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, работа по устранению последствий стихии продолжалась в ночь на четверг.
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"Основные работы по расчистке завершены, за эти два дня с пляжных территорий вывезли около трёх тысяч тонн мусора, нанесённого непогодой. Продолжается работа на нескольких пляжах в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали от стихии", - написал Копайгородский в Telegram.
"В целом на курорте порядок уже наведён. Во всех районах идут санитарные мероприятия, ещё ряд локальных работ продлится до конца дня", - добавил он.
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