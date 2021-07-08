https://ria.ru/20210708/sochi-1740384366.html

Мэр Сочи рассказал о работе по устранению последствий ливня

Мэр Сочи рассказал о работе по устранению последствий ливня - РИА Новости, 08.07.2021

Мэр Сочи рассказал о работе по устранению последствий ливня

Порядок в Сочи после ливня в целом наведен, локальные работы могут продолжаться до вечера четверга, заявил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:02

2021-07-08T10:02

2021-07-08T10:02

алексей копайгородский

сочи

общество

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СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Порядок в Сочи после ливня в целом наведен, локальные работы могут продолжаться до вечера четверга, заявил мэр города Алексей Копайгородский.По его словам, работа по устранению последствий стихии продолжалась в ночь на четверг."Основные работы по расчистке завершены, за эти два дня с пляжных территорий вывезли около трёх тысяч тонн мусора, нанесённого непогодой. Продолжается работа на нескольких пляжах в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали от стихии", - написал Копайгородский в Telegram."В целом на курорте порядок уже наведён. Во всех районах идут санитарные мероприятия, ещё ряд локальных работ продлится до конца дня", - добавил он.

https://ria.ru/20210707/sochi-1740328918.html

https://realty.ria.ru/20210707/sochi-1740141129.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей копайгородский, сочи, общество