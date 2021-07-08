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Онлайн-конференция к 20-летию Большого договора между РФ и КНР
Онлайн-конференция к 20-летию Большого договора между РФ и КНР - РИА Новости, 08.07.2021
Онлайн-конференция к 20-летию Большого договора между РФ и КНР
15 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 20-летию Большого договора между Россией и Китаем, в ходе которой будет представлен совместный российско-китайский доклад "Российско-китайский диалог: модель 2021".
2021-07-08T14:36
2021-07-08T17:55
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Задать вопросУчастники: - генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;- врио директора Института Дальнего Востока РАН, член РСМД Алексей МАСЛОВ;- профессор Института международных исследований Фуданьского университета ЧЖАО Хуашэн;- советник-посланник, начальник отдела двусторонних отношений и пресс-службы Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации ЧАН Сюйхун;- заместитель директора Первого департамента Азии МИД России Михаил БАРАНОВ. 2021 год имеет особое значение для российско-китайского партнерства: 16 июля отмечается 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, заложившего основу для перехода к новому типу межгосударственных отношений. За прошедший период Москва и Пекин смогли достичь прорыва на всех направлениях взаимодействия: от координации позиций по ключевым международным проблемам – до торгово-экономических и гуманитарных связей. Сегодня глобальный контекст российско-китайского сотрудничества значительно изменился. Налицо кризис системы глобального управления, продолжается пандемия COVID-19, набирает темп конкуренция великих держав, усугубляются нетрадиционные вызовы безопасности. В этой ситуации для двух стран очень важно, с одной стороны, сохранить тесное и доверительное партнерство, основанное на Договоре, а с другой – найти оптимальные формы адаптации к трансформационным процессам. Каких совместных действий России и Китая требуют новые международные реалии? Как найти новые точки роста и выйти на следующий качественный уровень торгово-экономического и научно-технического взаимодействия? Какие меры могли бы способствовать развитию взаимного доверия между россиянами и китайцами?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 20-летию Большого договора между РФ и КНР

14:36 08.07.2021 (обновлено: 17:55 08.07.2021)
 
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15 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 20-летию Большого договора между Россией и Китаем, в ходе которой будет представлен совместный российско-китайский доклад "Российско-китайский диалог: модель 2021".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- врио директора Института Дальнего Востока РАН, член РСМД Алексей МАСЛОВ;
- профессор Института международных исследований Фуданьского университета ЧЖАО Хуашэн;
- советник-посланник, начальник отдела двусторонних отношений и пресс-службы Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации ЧАН Сюйхун;
- заместитель директора Первого департамента Азии МИД России Михаил БАРАНОВ.

2021 год имеет особое значение для российско-китайского партнерства: 16 июля отмечается 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, заложившего основу для перехода к новому типу межгосударственных отношений. За прошедший период Москва и Пекин смогли достичь прорыва на всех направлениях взаимодействия: от координации позиций по ключевым международным проблемам – до торгово-экономических и гуманитарных связей. Сегодня глобальный контекст российско-китайского сотрудничества значительно изменился. Налицо кризис системы глобального управления, продолжается пандемия COVID-19, набирает темп конкуренция великих держав, усугубляются нетрадиционные вызовы безопасности. В этой ситуации для двух стран очень важно, с одной стороны, сохранить тесное и доверительное партнерство, основанное на Договоре, а с другой – найти оптимальные формы адаптации к трансформационным процессам.

Каких совместных действий России и Китая требуют новые международные реалии? Как найти новые точки роста и выйти на следующий качественный уровень торгово-экономического и научно-технического взаимодействия? Какие меры могли бы способствовать развитию взаимного доверия между россиянами и китайцами?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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