https://ria.ru/20210708/putin-1740437721.html

Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарию

Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарию - РИА Новости, 08.07.2021

Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарию

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен своей первой поездкой в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:17

2021-07-08T14:17

2021-07-08T14:17

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен своей первой поездкой в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику."Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах", - сказал Путин на встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" в режиме видеоконференции, общаясь с девочкой из Нальчика.Путин поделился своим первыми впечатлениями о республике."Первый раз, когда приехал, знаешь, помню свои впечатления. На гору забрался когда, посмотрел: было яркое солнце, голубое небо, и вот абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я раньше никогда этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20210518/otpusk-1732785924.html

https://ria.ru/20210630/otdykh-1739245960.html

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владимир путин, общество