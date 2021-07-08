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Распространение коронавируса
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Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать
Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать - РИА Новости, 08.07.2021
Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать
Главный врач больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID-19 не будет, потому что вакцинация себя проявит. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:51
2021-07-08T09:51
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
денис проценко
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный врач больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID-19 не будет, потому что вакцинация себя проявит."Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит", - сообщил Проценко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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вакцинация россиян от covid-19, денис проценко, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать
09:51 08.07.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Денис Проценко надеется, что следующей волны COVID не будет, потому что вакцинация себя проявит

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный врач больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID-19 не будет, потому что вакцинация себя проявит.
"Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит", - сообщил Проценко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Денис ПроценкоКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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