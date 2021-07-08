https://ria.ru/20210708/protsenko-1740382835.html

Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать

Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать - РИА Новости, 08.07.2021

Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID удастся избежать

Главный врач больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID-19 не будет, потому что вакцинация себя проявит. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:51

2021-07-08T09:51

2021-07-08T09:51

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

денис проценко

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный врач больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что следующей волны COVID-19 не будет, потому что вакцинация себя проявит."Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит", - сообщил Проценко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, денис проценко, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество