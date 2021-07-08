https://ria.ru/20210708/predprinimatelstvo-1740422815.html
Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье
Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье - РИА Новости, 08.07.2021
Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье
Бизнесмены Московской области примут участие в опросе по качеству предпринимательского климата в регионе, сообщила журналистам министр инвестиций,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:14
2021-07-08T13:14
2021-07-08T13:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бизнесмены Московской области примут участие в опросе по качеству предпринимательского климата в регионе, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Мы подготовили опрос по условиям ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе. И приглашаем наших бизнесменов высказать свою точку зрения/ Нам необходимо знать, в чем заключаются самые острые моменты ведения бизнеса в Подмосковье", - сказала Зиновьева.По ее словам, взаимодействие с бизнесом сориентирует власти Подмосковье, на чем необходимо сосредоточить внимание в первую очередь и какие вопросы требуют наиболее быстрого решения."Нам важно увидеть объективную картину жизни малого бизнеса в городских округах в режиме реального времени", - добавила Зиновьева.
https://realty.ria.ru/20210706/zhku-1740098212.html
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московская область (подмосковье)