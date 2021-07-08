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Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье
Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье - РИА Новости, 08.07.2021
Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье
Бизнесмены Московской области примут участие в опросе по качеству предпринимательского климата в регионе, сообщила журналистам министр инвестиций,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:14
2021-07-08T13:14
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бизнесмены Московской области примут участие в опросе по качеству предпринимательского климата в регионе, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Мы подготовили опрос по условиям ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе. И приглашаем наших бизнесменов высказать свою точку зрения/ Нам необходимо знать, в чем заключаются самые острые моменты ведения бизнеса в Подмосковье", - сказала Зиновьева.По ее словам, взаимодействие с бизнесом сориентирует власти Подмосковье, на чем необходимо сосредоточить внимание в первую очередь и какие вопросы требуют наиболее быстрого решения."Нам важно увидеть объективную картину жизни малого бизнеса в городских округах в режиме реального времени", - добавила Зиновьева.
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московская область (подмосковье)

Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье

13:14 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр КондратюкФонд "Арифметика добра" подарит приемным мамам красоту и привлекательность
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© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бизнесмены Московской области примут участие в опросе по качеству предпринимательского климата в регионе, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"Мы подготовили опрос по условиям ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе. И приглашаем наших бизнесменов высказать свою точку зрения/ Нам необходимо знать, в чем заключаются самые острые моменты ведения бизнеса в Подмосковье", - сказала Зиновьева.
По ее словам, взаимодействие с бизнесом сориентирует власти Подмосковье, на чем необходимо сосредоточить внимание в первую очередь и какие вопросы требуют наиболее быстрого решения.
"Нам важно увидеть объективную картину жизни малого бизнеса в городских округах в режиме реального времени", - добавила Зиновьева.
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