https://ria.ru/20210708/predprinimatelstvo-1740422815.html

Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье

Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье - РИА Новости, 08.07.2021

Качество предпринимательского климата проверят в Подмосковье

Бизнесмены Московской области примут участие в опросе по качеству предпринимательского климата в регионе, сообщила журналистам министр инвестиций,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:14

2021-07-08T13:14

2021-07-08T13:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бизнесмены Московской области примут участие в опросе по качеству предпринимательского климата в регионе, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Мы подготовили опрос по условиям ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе. И приглашаем наших бизнесменов высказать свою точку зрения/ Нам необходимо знать, в чем заключаются самые острые моменты ведения бизнеса в Подмосковье", - сказала Зиновьева.По ее словам, взаимодействие с бизнесом сориентирует власти Подмосковье, на чем необходимо сосредоточить внимание в первую очередь и какие вопросы требуют наиболее быстрого решения."Нам важно увидеть объективную картину жизни малого бизнеса в городских округах в режиме реального времени", - добавила Зиновьева.

https://realty.ria.ru/20210706/zhku-1740098212.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)