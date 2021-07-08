https://ria.ru/20210708/pravitelstvo-1740411988.html
Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов
Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов - РИА Новости, 08.07.2021
Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов
Правительство РФ закупит более 4 тысяч автобусов для школьников на почти 10 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:20
2021-07-08T12:20
2021-07-08T12:44
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство РФ закупит более 4 тысяч автобусов для школьников на почти 10 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Не менее важно, чтобы у школьников была возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Речь идет прежде всего о сельской местности. По поручению президента правительство уже до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4 100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.
https://realty.ria.ru/20210708/selo-1740416921.html
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михаил мишустин, россия, общество
Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов
12:20 08.07.2021 (обновлено: 12:44 08.07.2021)
Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов на десять миллиардов рублей