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Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов
Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов - РИА Новости, 08.07.2021
Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов
Правительство РФ закупит более 4 тысяч автобусов для школьников на почти 10 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:20
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россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство РФ закупит более 4 тысяч автобусов для школьников на почти 10 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Не менее важно, чтобы у школьников была возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Речь идет прежде всего о сельской местности. По поручению президента правительство уже до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4 100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.
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михаил мишустин, россия, общество
Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов
12:20 08.07.2021 (обновлено: 12:44 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Правительство закупит более четырех тысяч школьных автобусов на десять миллиардов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство РФ закупит более 4 тысяч автобусов для школьников на почти 10 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Не менее важно, чтобы у школьников была возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Речь идет прежде всего о сельской местности. По поручению президента правительство уже до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4 100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.
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Михаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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