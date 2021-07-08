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В Москве загорелось административное здание
В Москве загорелось административное здание - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве загорелось административное здание
Административное здание на Волгоградском проспекте в Москве горит на площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:10
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Административное здание на Волгоградском проспекте в Москве горит на площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."Поступило сообщение о загорании по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. По предварительной информации, по данному адресу происходит загорание на кровле административного 2-3-этажного здания старой постройки на общей площади около 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Сведений о пострадавших не поступало, добавил он.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
В Москве загорелось административное здание
16:10 08.07.2021 (обновлено: 17:03 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Москве / Перейти в фотобанкПожар на складе на юго-востоке Москвы
Пожар на складе на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Москве
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На юго-востоке Москвы загорелось административное здание на площади 500 квадратных метров

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Административное здание на Волгоградском проспекте в Москве горит на площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Поступило сообщение о загорании по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. По предварительной информации, по данному адресу происходит загорание на кровле административного 2-3-этажного здания старой постройки на общей площади около 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Сведений о пострадавших не поступало, добавил он.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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