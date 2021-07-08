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В Москве загорелось административное здание

В Москве загорелось административное здание - РИА Новости, 08.07.2021

В Москве загорелось административное здание

Административное здание на Волгоградском проспекте в Москве горит на площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:10

2021-07-08T16:10

2021-07-08T17:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Административное здание на Волгоградском проспекте в Москве горит на площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."Поступило сообщение о загорании по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. По предварительной информации, по данному адресу происходит загорание на кровле административного 2-3-этажного здания старой постройки на общей площади около 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Сведений о пострадавших не поступало, добавил он.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия