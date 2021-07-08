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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210708/pokroviteli-1740494797.html
Священники рассказали о малоизвестных покровителях семьи и любви
Священники рассказали о малоизвестных покровителях семьи и любви - РИА Новости, 08.07.2021
Священники рассказали о малоизвестных покровителях семьи и любви
Россия отмечает День семьи, любви и верности – праздник, установленный в день памяти княжеской четы Петра и Февронии Муромских, прославленной Русской... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:23
2021-07-08T20:23
религия и мировоззрение
дмитрий донской
сергий радонежский
светлана медведева
русская православная церковь
москва
тверь
справки
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия отмечает День семьи, любви и верности – праздник, установленный в день памяти княжеской четы Петра и Февронии Муромских, прославленной Русской православной церковью в лике святых. Но в молитвах о семейном счастье православные обращаются не только к ним: в праздник священники рассказали РИА Новости, кого еще церковный народ считает хранителями брака.Православные почитают как покровителей семьи отца и мать Богородицы святых Иоакима и Анну, ветхозаветных пророка Захарию и праведную Елисавету – родителей Иоанна Предтечи. Из русских святых, кроме Петра и Февронии Муромских, чтут княжеские семьи: Михаила Тверского и преподобную Анну Кашинскую, Димитрия Донского и преподобную Евфросинию Московскую. Многие молят о семейном благополучии блаженных Ксению Петербургскую, раздавшую нуждающимся имущество после скоропостижной смерти любимого мужа, и Матрону Московскую. Традиционно обращаются с молитвами и к Богоматери перед ее иконами: Владимирской, Казанской и Феодоровской.Димитрий и ЕвфросинияСвятой Димитрий Донской и Евфросиния Московская, духовным наставником которых был преподобный Сергий Радонежский, явили один из ярчайших примеров православной многодетной семьи и заботы о ближних, практически идеалом семейного счастья православных христиан. Князь Дмитрий не только защищал Русь, заслужив славу в битве на Куликовом поле, но и уделял много внимания помощи больным и обездоленным, вдовам и сиротам. Всю свою жизнь Евфросиния помогала бедным, погорельцам, больным, престарелым, вдовам и сиротам: при жизни ее называли матерью и хозяйкой Москвы, а после кончины – святой покровительницей стольного града, рассказал РИА Новости священник храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном Николай Бабкин.В их семье родилось 12 детей: 8 мальчиков и 4 девочки, двое из которых - Василий и Юрий - впоследствии занимали Московский великокняжеский престол."Это был пример истинной любви и верности идеалам христианского брака. 22 года счастья и внезапная кончина 38-летнего князя. Свидетельством глубины взаимного чувства супругов стал лицевой летописный свод, который сохранил слова княгини по его кончине: "Почему я не умерла прежде тебя?... Свет мой ясный, зачем померк ты?". Преподобная Евфросиния Московская прославилась множеством дел милосердия при жизни и чудес после своей блаженной кончины", - добавил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Князь Дмитрий был прославлен в лике святых в 1988 году – в год тысячелетия крещения Руси. Княгиню Анну постановил причислить к лику святых, открыв ее мощи для всеобщего почитания, Собор 1649 года. Однако в 1677 году патриарх Иоаким на Московском соборе предложил упразднить почитание популярной у старообрядцев святой из-за нарастания церковного раскола. В 1909 году прошло ее вторичное прославление. А общий день памяти супругов был установлен Священным синодом Русской православной церкви в 2015 году на 1 июня (19 мая по старому стилю).Михаил и АннаЖизнь прославленных церковью семейств не показывает путь христианина наполненным одной лишь безмятежностью. Мнение о том, что жизнь святых была куда легче нынешней, ошибочно, считает священник: в их жизни были и высокая детская смертность, и частые войны, и принудительный брак. Тверской князь Михаил и Анна Кашинская, например, увидели друг друга только на свадьбе, а разница в возрасте между ними была значительной – 17 лет. Дочь ростовского князя Димитрия Борисовича стала супругой князя Михаила в 1294 году. На их долю выпало много испытаний: смерть первенца, годы неурожая и засухи, два уничтоживших Тверь пожара, а в 1318 году князь был замучен в Орде."Невозможно описать чувства Анны, которая отпускала супруга на верную смерть в Золотую Орду. Московский князь Юрий оклеветал Михаила, и того вызвали на суд. Он знал, что идет на верную смерть, но не захотел подвергать опасности свой народ и семью, и положил душу свою за други своя. Анна потом уйдет в монастырь, несмотря на свое происхождение, где и проведет остаток дней в молитвах за свою семью", - рассказывает Бабкин.Святых, которым молятся о благополучии в семье, часто считают "семейными святыми", хотя на самом деле подобной градации не существует, отметил иерей."Прежде всего, святые – это наши братья и сестры, особенно близкие к Богу за свою добродетельную жизнь. Все они жили в свое время и не знали наверняка, что их ждет в конце жизненного пути. Я уверен, никто из них не считал себя святым или примером для подражания. Как и все мы, святые искали счастья и любви, терпели испытания, нужду и даже гонения за свои чувства друг к другу", - напомнил Николай Бабкин.В 2022 году, к 15-летию установления Дня семьи, любви и верности, Фонд социально-культурных инициатив (Фонд Светланы Медведевой) намерен выпустить в серии "Святые России" книгу о менее известных, чем Петр и Феврония, святых покровителях брака. Ключевыми фигурами в ней станут, помимо Петра и Февронии Муромских, Михаил Тверской и преподобная Анна Кашинская, а также Дмитрий Донской и Евфросиния Московская. В настоящее время издатели изучают и жития местночтимых святых, работая с музеями.
https://ria.ru/20210707/blagovernye-1740146581.html
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дмитрий донской, сергий радонежский, светлана медведева, русская православная церковь, москва, тверь, справки

Священники рассказали о малоизвестных покровителях семьи и любви

20:23 08.07.2021
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь во время открытия памятника святым Петру и Февронии в Детском парке в Симферополе. 8 июля 2018
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь во время открытия памятника святым Петру и Февронии в Детском парке в Симферополе. 8 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия отмечает День семьи, любви и верности – праздник, установленный в день памяти княжеской четы Петра и Февронии Муромских, прославленной Русской православной церковью в лике святых. Но в молитвах о семейном счастье православные обращаются не только к ним: в праздник священники рассказали РИА Новости, кого еще церковный народ считает хранителями брака.
Православные почитают как покровителей семьи отца и мать Богородицы святых Иоакима и Анну, ветхозаветных пророка Захарию и праведную Елисавету – родителей Иоанна Предтечи. Из русских святых, кроме Петра и Февронии Муромских, чтут княжеские семьи: Михаила Тверского и преподобную Анну Кашинскую, Димитрия Донского и преподобную Евфросинию Московскую. Многие молят о семейном благополучии блаженных Ксению Петербургскую, раздавшую нуждающимся имущество после скоропостижной смерти любимого мужа, и Матрону Московскую. Традиционно обращаются с молитвами и к Богоматери перед ее иконами: Владимирской, Казанской и Феодоровской.

Димитрий и Евфросиния

Святой Димитрий Донской и Евфросиния Московская, духовным наставником которых был преподобный Сергий Радонежский, явили один из ярчайших примеров православной многодетной семьи и заботы о ближних, практически идеалом семейного счастья православных христиан. Князь Дмитрий не только защищал Русь, заслужив славу в битве на Куликовом поле, но и уделял много внимания помощи больным и обездоленным, вдовам и сиротам. Всю свою жизнь Евфросиния помогала бедным, погорельцам, больным, престарелым, вдовам и сиротам: при жизни ее называли матерью и хозяйкой Москвы, а после кончины – святой покровительницей стольного града, рассказал РИА Новости священник храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном Николай Бабкин.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПамятник князю Дмитрию Донскому установлен в Москве
Памятник князю Дмитрию Донскому установлен в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник князю Дмитрию Донскому установлен в Москве
В их семье родилось 12 детей: 8 мальчиков и 4 девочки, двое из которых - Василий и Юрий - впоследствии занимали Московский великокняжеский престол.
"Это был пример истинной любви и верности идеалам христианского брака. 22 года счастья и внезапная кончина 38-летнего князя. Свидетельством глубины взаимного чувства супругов стал лицевой летописный свод, который сохранил слова княгини по его кончине: "Почему я не умерла прежде тебя?... Свет мой ясный, зачем померк ты?". Преподобная Евфросиния Московская прославилась множеством дел милосердия при жизни и чудес после своей блаженной кончины", - добавил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
Князь Дмитрий был прославлен в лике святых в 1988 году – в год тысячелетия крещения Руси. Княгиню Анну постановил причислить к лику святых, открыв ее мощи для всеобщего почитания, Собор 1649 года. Однако в 1677 году патриарх Иоаким на Московском соборе предложил упразднить почитание популярной у старообрядцев святой из-за нарастания церковного раскола. В 1909 году прошло ее вторичное прославление. А общий день памяти супругов был установлен Священным синодом Русской православной церкви в 2015 году на 1 июня (19 мая по старому стилю).

Михаил и Анна

Жизнь прославленных церковью семейств не показывает путь христианина наполненным одной лишь безмятежностью. Мнение о том, что жизнь святых была куда легче нынешней, ошибочно, считает священник: в их жизни были и высокая детская смертность, и частые войны, и принудительный брак. Тверской князь Михаил и Анна Кашинская, например, увидели друг друга только на свадьбе, а разница в возрасте между ними была значительной – 17 лет. Дочь ростовского князя Димитрия Борисовича стала супругой князя Михаила в 1294 году. На их долю выпало много испытаний: смерть первенца, годы неурожая и засухи, два уничтоживших Тверь пожара, а в 1318 году князь был замучен в Орде.
"Невозможно описать чувства Анны, которая отпускала супруга на верную смерть в Золотую Орду. Московский князь Юрий оклеветал Михаила, и того вызвали на суд. Он знал, что идет на верную смерть, но не захотел подвергать опасности свой народ и семью, и положил душу свою за други своя. Анна потом уйдет в монастырь, несмотря на свое происхождение, где и проведет остаток дней в молитвах за свою семью", - рассказывает Бабкин.
Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 06:30Религия и мировоззрение
Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
Святых, которым молятся о благополучии в семье, часто считают "семейными святыми", хотя на самом деле подобной градации не существует, отметил иерей.
"Прежде всего, святые – это наши братья и сестры, особенно близкие к Богу за свою добродетельную жизнь. Все они жили в свое время и не знали наверняка, что их ждет в конце жизненного пути. Я уверен, никто из них не считал себя святым или примером для подражания. Как и все мы, святые искали счастья и любви, терпели испытания, нужду и даже гонения за свои чувства друг к другу", - напомнил Николай Бабкин.
В 2022 году, к 15-летию установления Дня семьи, любви и верности, Фонд социально-культурных инициатив (Фонд Светланы Медведевой) намерен выпустить в серии "Святые России" книгу о менее известных, чем Петр и Феврония, святых покровителях брака. Ключевыми фигурами в ней станут, помимо Петра и Февронии Муромских, Михаил Тверской и преподобная Анна Кашинская, а также Дмитрий Донской и Евфросиния Московская. В настоящее время издатели изучают и жития местночтимых святых, работая с музеями.
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