https://ria.ru/20210708/pokroviteli-1740494797.html

Священники рассказали о малоизвестных покровителях семьи и любви

Священники рассказали о малоизвестных покровителях семьи и любви - РИА Новости, 08.07.2021

Священники рассказали о малоизвестных покровителях семьи и любви

Россия отмечает День семьи, любви и верности – праздник, установленный в день памяти княжеской четы Петра и Февронии Муромских, прославленной Русской... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T20:23

2021-07-08T20:23

2021-07-08T20:23

религия и мировоззрение

дмитрий донской

сергий радонежский

светлана медведева

русская православная церковь

москва

тверь

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152418/31/1524183166_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_19203cd1661ae40855aeff0d9c413af3.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия отмечает День семьи, любви и верности – праздник, установленный в день памяти княжеской четы Петра и Февронии Муромских, прославленной Русской православной церковью в лике святых. Но в молитвах о семейном счастье православные обращаются не только к ним: в праздник священники рассказали РИА Новости, кого еще церковный народ считает хранителями брака.Православные почитают как покровителей семьи отца и мать Богородицы святых Иоакима и Анну, ветхозаветных пророка Захарию и праведную Елисавету – родителей Иоанна Предтечи. Из русских святых, кроме Петра и Февронии Муромских, чтут княжеские семьи: Михаила Тверского и преподобную Анну Кашинскую, Димитрия Донского и преподобную Евфросинию Московскую. Многие молят о семейном благополучии блаженных Ксению Петербургскую, раздавшую нуждающимся имущество после скоропостижной смерти любимого мужа, и Матрону Московскую. Традиционно обращаются с молитвами и к Богоматери перед ее иконами: Владимирской, Казанской и Феодоровской.Димитрий и ЕвфросинияСвятой Димитрий Донской и Евфросиния Московская, духовным наставником которых был преподобный Сергий Радонежский, явили один из ярчайших примеров православной многодетной семьи и заботы о ближних, практически идеалом семейного счастья православных христиан. Князь Дмитрий не только защищал Русь, заслужив славу в битве на Куликовом поле, но и уделял много внимания помощи больным и обездоленным, вдовам и сиротам. Всю свою жизнь Евфросиния помогала бедным, погорельцам, больным, престарелым, вдовам и сиротам: при жизни ее называли матерью и хозяйкой Москвы, а после кончины – святой покровительницей стольного града, рассказал РИА Новости священник храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном Николай Бабкин.В их семье родилось 12 детей: 8 мальчиков и 4 девочки, двое из которых - Василий и Юрий - впоследствии занимали Московский великокняжеский престол."Это был пример истинной любви и верности идеалам христианского брака. 22 года счастья и внезапная кончина 38-летнего князя. Свидетельством глубины взаимного чувства супругов стал лицевой летописный свод, который сохранил слова княгини по его кончине: "Почему я не умерла прежде тебя?... Свет мой ясный, зачем померк ты?". Преподобная Евфросиния Московская прославилась множеством дел милосердия при жизни и чудес после своей блаженной кончины", - добавил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Князь Дмитрий был прославлен в лике святых в 1988 году – в год тысячелетия крещения Руси. Княгиню Анну постановил причислить к лику святых, открыв ее мощи для всеобщего почитания, Собор 1649 года. Однако в 1677 году патриарх Иоаким на Московском соборе предложил упразднить почитание популярной у старообрядцев святой из-за нарастания церковного раскола. В 1909 году прошло ее вторичное прославление. А общий день памяти супругов был установлен Священным синодом Русской православной церкви в 2015 году на 1 июня (19 мая по старому стилю).Михаил и АннаЖизнь прославленных церковью семейств не показывает путь христианина наполненным одной лишь безмятежностью. Мнение о том, что жизнь святых была куда легче нынешней, ошибочно, считает священник: в их жизни были и высокая детская смертность, и частые войны, и принудительный брак. Тверской князь Михаил и Анна Кашинская, например, увидели друг друга только на свадьбе, а разница в возрасте между ними была значительной – 17 лет. Дочь ростовского князя Димитрия Борисовича стала супругой князя Михаила в 1294 году. На их долю выпало много испытаний: смерть первенца, годы неурожая и засухи, два уничтоживших Тверь пожара, а в 1318 году князь был замучен в Орде."Невозможно описать чувства Анны, которая отпускала супруга на верную смерть в Золотую Орду. Московский князь Юрий оклеветал Михаила, и того вызвали на суд. Он знал, что идет на верную смерть, но не захотел подвергать опасности свой народ и семью, и положил душу свою за други своя. Анна потом уйдет в монастырь, несмотря на свое происхождение, где и проведет остаток дней в молитвах за свою семью", - рассказывает Бабкин.Святых, которым молятся о благополучии в семье, часто считают "семейными святыми", хотя на самом деле подобной градации не существует, отметил иерей."Прежде всего, святые – это наши братья и сестры, особенно близкие к Богу за свою добродетельную жизнь. Все они жили в свое время и не знали наверняка, что их ждет в конце жизненного пути. Я уверен, никто из них не считал себя святым или примером для подражания. Как и все мы, святые искали счастья и любви, терпели испытания, нужду и даже гонения за свои чувства друг к другу", - напомнил Николай Бабкин.В 2022 году, к 15-летию установления Дня семьи, любви и верности, Фонд социально-культурных инициатив (Фонд Светланы Медведевой) намерен выпустить в серии "Святые России" книгу о менее известных, чем Петр и Феврония, святых покровителях брака. Ключевыми фигурами в ней станут, помимо Петра и Февронии Муромских, Михаил Тверской и преподобная Анна Кашинская, а также Дмитрий Донской и Евфросиния Московская. В настоящее время издатели изучают и жития местночтимых святых, работая с музеями.

https://ria.ru/20210707/blagovernye-1740146581.html

https://ria.ru/20200214/1564670957.html

москва

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий донской, сергий радонежский, светлана медведева, русская православная церковь, москва, тверь, справки