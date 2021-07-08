https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740445088.html
Свыше 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели в Подмосковье с начала года
Свыше 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.07.2021
Свыше 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели в Подмосковье с начала года
Более 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели жители на автовокзалах и автостанциях Подмосковья с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:58
2021-07-08T14:58
2021-07-08T14:58
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели жители на автовокзалах и автостанциях Подмосковья с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Чаще всего за весенний период пассажиры покупали такие карты в МАП № 2 городского округа Коломна - 1 200 раз. На втором месте – МАП № 10 города Королев, где было продано 880 транспортных карт, следом в рейтинге по реализации "Стрелок" находится МАП № 8 города Химки: здесь пассажиры купили более 800 транспортных карт. "Наибольшее количество объединенных карт "Стрелка" и "Тройка" на всех автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" было реализовано в марте – их число составило почти 2 100 штук", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что на карту "Стрелка" приходится 21,4 % от общего числа оплат проезда на маршрутах предприятия.
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москва
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости
. Более 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели жители на автовокзалах и автостанциях Подмосковья с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья
.
Чаще всего за весенний период пассажиры покупали такие карты в МАП № 2 городского округа Коломна - 1 200 раз. На втором месте – МАП № 10 города Королев, где было продано 880 транспортных карт, следом в рейтинге по реализации "Стрелок" находится МАП № 8 города Химки: здесь пассажиры купили более 800 транспортных карт.
"Наибольшее количество объединенных карт "Стрелка" и "Тройка" на всех автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" было реализовано в марте – их число составило почти 2 100 штук", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что на карту "Стрелка" приходится 21,4 % от общего числа оплат проезда на маршрутах предприятия.