https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740445088.html

Свыше 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели в Подмосковье с начала года

Свыше 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.07.2021

Свыше 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели в Подмосковье с начала года

Более 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели жители на автовокзалах и автостанциях Подмосковья с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:58

2021-07-08T14:58

2021-07-08T14:58

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 13 тысяч карт "Стрелка" приобрели жители на автовокзалах и автостанциях Подмосковья с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Чаще всего за весенний период пассажиры покупали такие карты в МАП № 2 городского округа Коломна - 1 200 раз. На втором месте – МАП № 10 города Королев, где было продано 880 транспортных карт, следом в рейтинге по реализации "Стрелок" находится МАП № 8 города Химки: здесь пассажиры купили более 800 транспортных карт. "Наибольшее количество объединенных карт "Стрелка" и "Тройка" на всех автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" было реализовано в марте – их число составило почти 2 100 штук", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что на карту "Стрелка" приходится 21,4 % от общего числа оплат проезда на маршрутах предприятия.

https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740440884.html

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москва