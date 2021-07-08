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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740440884.html
Поезда на детской ЖД в Подмосковье будут ходить без пассажиров
Поезда на детской ЖД в Подмосковье будут ходить без пассажиров - РИА Новости, 08.07.2021
Поезда на детской ЖД в Подмосковье будут ходить без пассажиров
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Подмосковье, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, поезда на Московской детской... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:44
2021-07-08T14:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Подмосковье, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, поезда на Московской детской железной дороге из Кратова в Жуковский будут курсировать без пассажиров, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.При этом в пресс-службе отметили, что практические занятия у учащихся, теорию по которым они изучали в течение всего года, на Московской детской железной дороге продолжатся. Практика проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер. Перед началом смены учащимся измеряют температуру и выдают защитные маски. "С начала эксплуатационного сезона, который в этом сезоне был открыт 8 июня, на Московской детской железной дороге было перевезено порядка 6,5 тысяч пассажиров", - говорится в сообщенииНа Московской детской железной дороге проходят обучение школьники в возрасте 11-17 лет из Раменского, Воскресенского городских округов, городского округа Люберцы, города Жуковского, а также члены клуба "Юный железнодорожник". Курс длится 4-5 лет: два года общий курс, затем — специализация. Учащиеся проходят практику в должностях дежурных по станции, кассиров, кондукторов, проводников вагонов, диспетчеров, дикторов.
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московская область (подмосковье)

Поезда на детской ЖД в Подмосковье будут ходить без пассажиров

14:44 08.07.2021
 
CC BY-SA 4.0 / DenisKephid3 / Поезд московской детской железной дороги
Поезд московской детской железной дороги - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
CC BY-SA 4.0 / DenisKephid3 /
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Подмосковье, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, поезда на Московской детской железной дороге из Кратова в Жуковский будут курсировать без пассажиров, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.
При этом в пресс-службе отметили, что практические занятия у учащихся, теорию по которым они изучали в течение всего года, на Московской детской железной дороге продолжатся. Практика проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер. Перед началом смены учащимся измеряют температуру и выдают защитные маски.
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"С начала эксплуатационного сезона, который в этом сезоне был открыт 8 июня, на Московской детской железной дороге было перевезено порядка 6,5 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении
На Московской детской железной дороге проходят обучение школьники в возрасте 11-17 лет из Раменского, Воскресенского городских округов, городского округа Люберцы, города Жуковского, а также члены клуба "Юный железнодорожник". Курс длится 4-5 лет: два года общий курс, затем — специализация. Учащиеся проходят практику в должностях дежурных по станции, кассиров, кондукторов, проводников вагонов, диспетчеров, дикторов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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