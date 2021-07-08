https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740440884.html
Поезда на детской ЖД в Подмосковье будут ходить без пассажиров
Поезда на детской ЖД в Подмосковье будут ходить без пассажиров - РИА Новости, 08.07.2021
Поезда на детской ЖД в Подмосковье будут ходить без пассажиров
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Подмосковье, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, поезда на Московской детской... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:44
2021-07-08T14:44
2021-07-08T14:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740441691_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cf85c83a209cb1aed9e6a4a43a6e54c4.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Подмосковье, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, поезда на Московской детской железной дороге из Кратова в Жуковский будут курсировать без пассажиров, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.При этом в пресс-службе отметили, что практические занятия у учащихся, теорию по которым они изучали в течение всего года, на Московской детской железной дороге продолжатся. Практика проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер. Перед началом смены учащимся измеряют температуру и выдают защитные маски. "С начала эксплуатационного сезона, который в этом сезоне был открыт 8 июня, на Московской детской железной дороге было перевезено порядка 6,5 тысяч пассажиров", - говорится в сообщенииНа Московской детской железной дороге проходят обучение школьники в возрасте 11-17 лет из Раменского, Воскресенского городских округов, городского округа Люберцы, города Жуковского, а также члены клуба "Юный железнодорожник". Курс длится 4-5 лет: два года общий курс, затем — специализация. Учащиеся проходят практику в должностях дежурных по станции, кассиров, кондукторов, проводников вагонов, диспетчеров, дикторов.
https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740398219.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740441691_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_86fa11a6d96a3ac59bfa0a4c8f789bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости
. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Подмосковье
, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, поезда на Московской детской железной дороге из Кратова в Жуковский будут курсировать без пассажиров, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.
При этом в пресс-службе отметили, что практические занятия у учащихся, теорию по которым они изучали в течение всего года, на Московской детской железной дороге продолжатся. Практика проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер. Перед началом смены учащимся измеряют температуру и выдают защитные маски.
"С начала эксплуатационного сезона, который в этом сезоне был открыт 8 июня, на Московской детской железной дороге было перевезено порядка 6,5 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении
На Московской детской железной дороге проходят обучение школьники в возрасте 11-17 лет из Раменского, Воскресенского городских округов, городского округа Люберцы, города Жуковского, а также члены клуба "Юный железнодорожник". Курс длится 4-5 лет: два года общий курс, затем — специализация. Учащиеся проходят практику в должностях дежурных по станции, кассиров, кондукторов, проводников вагонов, диспетчеров, дикторов.