https://ria.ru/20210708/patrushev-1740453838.html
Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России
Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России - РИА Новости, 08.07.2021
Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России
Утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:28
2021-07-08T15:28
2021-07-08T15:28
россия
николай патрушев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155156/51/1551565103_0:259:2945:1916_1920x0_80_0_0_0b8c85890e4cc333de66d6ecfd5c38ee.jpg
МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе. Он обратил внимание на неудовлетворительное состояние многих полигонов и большое количество несанкционированных свалок."Экологическую ситуацию в округе обостряет низкий, не более 50%, уровень утилизации отходов производства и потребления", - отметил секретарь СБ РФ.Как пояснил Патрушев, многие полигоны твердых коммунальных отходов в округе уже практически заполнены и находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом количество несанкционированных мест размещения ТКО превысило 1,5 тысяч."Должен отметить, что проблемы с утилизацией и переработкой отходов характерны не только для Южного федерального округа, но и для всей страны в целом", - констатировал секретарь российского Совбеза.Вместе с тем, продолжил он, уже есть положительные примеры решения задач по созданию комплексной системы обращения с ТКО с использованием отечественного оборудования. "Расширение географии их применения позволит за 5 лет на территории России добиться требуемых показателей по переработке отходов", - резюмировал Патрушев.
https://ria.ru/20210707/otkhody-1740239823.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/podmoskove-1740332132.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155156/51/1551565103_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_847cb20df728397d42e001efafb980ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, общество
Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России
Патрушев заявил, что утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне
МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости.
Утилизация отходов на Юге России
находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
на совещании по вопросам национальной безопасности в округе. Он обратил внимание на неудовлетворительное состояние многих полигонов и большое количество несанкционированных свалок.
"Экологическую ситуацию в округе обостряет низкий, не более 50%, уровень утилизации отходов производства и потребления", - отметил секретарь СБ РФ.
Как пояснил Патрушев, многие полигоны твердых коммунальных отходов в округе уже практически заполнены и находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом количество несанкционированных мест размещения ТКО превысило 1,5 тысяч.
"Должен отметить, что проблемы с утилизацией и переработкой отходов характерны не только для Южного федерального округа, но и для всей страны в целом", - констатировал секретарь российского Совбеза.
Вместе с тем, продолжил он, уже есть положительные примеры решения задач по созданию комплексной системы обращения с ТКО с использованием отечественного оборудования. "Расширение географии их применения позволит за 5 лет на территории России добиться требуемых показателей по переработке отходов", - резюмировал Патрушев.