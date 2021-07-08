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Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России
Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России - РИА Новости, 08.07.2021
Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России
Утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:28
2021-07-08T15:28
россия
николай патрушев
общество
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МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе. Он обратил внимание на неудовлетворительное состояние многих полигонов и большое количество несанкционированных свалок."Экологическую ситуацию в округе обостряет низкий, не более 50%, уровень утилизации отходов производства и потребления", - отметил секретарь СБ РФ.Как пояснил Патрушев, многие полигоны твердых коммунальных отходов в округе уже практически заполнены и находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом количество несанкционированных мест размещения ТКО превысило 1,5 тысяч."Должен отметить, что проблемы с утилизацией и переработкой отходов характерны не только для Южного федерального округа, но и для всей страны в целом", - констатировал секретарь российского Совбеза.Вместе с тем, продолжил он, уже есть положительные примеры решения задач по созданию комплексной системы обращения с ТКО с использованием отечественного оборудования. "Расширение географии их применения позволит за 5 лет на территории России добиться требуемых показателей по переработке отходов", - резюмировал Патрушев.
https://ria.ru/20210707/otkhody-1740239823.html
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россия, николай патрушев, общество
Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России
15:28 08.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Патрушев заявил, что утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне

Читать ria.ru в
МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе. Он обратил внимание на неудовлетворительное состояние многих полигонов и большое количество несанкционированных свалок.
"Экологическую ситуацию в округе обостряет низкий, не более 50%, уровень утилизации отходов производства и потребления", - отметил секретарь СБ РФ.
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Как пояснил Патрушев, многие полигоны твердых коммунальных отходов в округе уже практически заполнены и находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом количество несанкционированных мест размещения ТКО превысило 1,5 тысяч.
"Должен отметить, что проблемы с утилизацией и переработкой отходов характерны не только для Южного федерального округа, но и для всей страны в целом", - констатировал секретарь российского Совбеза.
Вместе с тем, продолжил он, уже есть положительные примеры решения задач по созданию комплексной системы обращения с ТКО с использованием отечественного оборудования. "Расширение географии их применения позволит за 5 лет на территории России добиться требуемых показателей по переработке отходов", - резюмировал Патрушев.
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