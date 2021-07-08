https://ria.ru/20210708/patrushev-1740453838.html

Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России

Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России - РИА Новости, 08.07.2021

Патрушев рассказал об утилизации отходов на Юге России

Утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:28

2021-07-08T15:28

2021-07-08T15:28

россия

николай патрушев

общество

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МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе. Он обратил внимание на неудовлетворительное состояние многих полигонов и большое количество несанкционированных свалок."Экологическую ситуацию в округе обостряет низкий, не более 50%, уровень утилизации отходов производства и потребления", - отметил секретарь СБ РФ.Как пояснил Патрушев, многие полигоны твердых коммунальных отходов в округе уже практически заполнены и находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом количество несанкционированных мест размещения ТКО превысило 1,5 тысяч."Должен отметить, что проблемы с утилизацией и переработкой отходов характерны не только для Южного федерального округа, но и для всей страны в целом", - констатировал секретарь российского Совбеза.Вместе с тем, продолжил он, уже есть положительные примеры решения задач по созданию комплексной системы обращения с ТКО с использованием отечественного оборудования. "Расширение географии их применения позволит за 5 лет на территории России добиться требуемых показателей по переработке отходов", - резюмировал Патрушев.

https://ria.ru/20210707/otkhody-1740239823.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/podmoskove-1740332132.html

россия

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россия, николай патрушев, общество