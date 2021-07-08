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Благоустройство центрального парка Мытищ завершено на четверть
Благоустройство центрального парка Мытищ завершено на четверть - РИА Новости, 08.07.2021
Благоустройство центрального парка Мытищ завершено на четверть
Благоустройство центрального парка в подмосковных Мытищах завершено на 23%, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:01
2021-07-08T15:01
2021-07-08T15:01
новости подмосковья
михаил хайкин
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Благоустройство центрального парка в подмосковных Мытищах завершено на 23%, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Работы по благоустройству парка культуры и отдыха ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."В мае этого года мы начали благоустройство мытищинского Центрального парка культуры и отдыха. В настоящее время работы активно ведутся на главной площади, на набережной. Уже завершили устройство детской игровой площадки в парковой части. Работы планируем завершить в сентябре", - сказал Хайкин.Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в 2021 году включает благоустройство главной площади, устройство парковки, пешеходных дорожек, детской игровой площадки в парковой зоне, благоустройство мемориального сквера "Вечный огонь", обустройство набережной из плиточного покрытия, выполнение озеленения с устройством газонов, высадкой деревьев и кустарников, устройство наружного освещения, наружного освещения, систем видеонаблюдения.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), мытищи, общество
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости
. Благоустройство центрального парка в подмосковных Мытищах
завершено на 23%, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин
.
Работы по благоустройству парка культуры и отдыха ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"В мае этого года мы начали благоустройство мытищинского Центрального парка культуры и отдыха. В настоящее время работы активно ведутся на главной площади, на набережной. Уже завершили устройство детской игровой площадки в парковой части. Работы планируем завершить в сентябре", - сказал Хайкин.
Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в 2021 году включает благоустройство главной площади, устройство парковки, пешеходных дорожек, детской игровой площадки в парковой зоне, благоустройство мемориального сквера "Вечный огонь", обустройство набережной из плиточного покрытия, выполнение озеленения с устройством газонов, высадкой деревьев и кустарников, устройство наружного освещения, наружного освещения, систем видеонаблюдения.